Смачно і просто: найкращий рецепт сирної паски без випічки

Як приготувати сирну паску без випічки? Ранок у Великому Місті пропонує тобі найкращий рецепт, для якого не потрібна духовка.
Сирна паска без випічки – покроковий рецепт
Інгредієнти
- Сир кисломолочний – 1 кг
- Цукор – 220 г
- Жирні вершки або сметана – 160 г
- Вершкове масло – 140 г
- Курага – 100 г
- Родзинки – 100 г
- Яєчні жовтки – 3 шт
- Ванільний цукор – 1 пакетик
- Сіль – на кінчику ножа.
Приготування
- Перетри кисломолочний сир через сито
- Додай до сиру масло, цукор і жовтки, розмішай та переклади до каструлі.
- Нагрій масу, поки не почнуть з’являтися бульбашки (до кипіння доводити не потрібно).
- Зніми з вогню і постав у дуже холодне місце або в миску з холодною водою.
- Залий курагу і родзинки гарячою водою, потім висуши паперовим рушником і наріж.
- Коли маса охолоне, перебий її блендером разом із вершками або сметаною. Після цього – додай сухофрукти.
- Вистели форму марлею, переклади туди сирну масу і зверху постав якийсь вантаж.
- Постав у холодильник на 12-18 годин.
- Витягни з форми, прикрась і подавай на стіл. Смачного!
Сирна паска без духовки – відео
Нагадаємо, раніше ми публікували інші смачні рецепти пасок.
Фото: Pixabay