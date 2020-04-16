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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 16 квітня – інтерактивна карта / 16.04.2020 09:36
16.04.2020 09:36
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 16 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 16 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 16 квітня, в Україні зафіксовано 4161 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 397 нових випадків.

До Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311.

Статистика по областях станом на ранок 16 квіня така:

Вінницька область — 279 випадків;
Волинська область — 109 випадків;
Дніпропетровська область — 78 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 162 випадки;
Закарпатська область — 116 випадків;
Запорізька область — 115 випадків;
Івано-Франківська область — 401 випадок;
Кіровоградська область — 198 випадків;
м. Київ — 644 випадки;
Київська область — 234 випадки;
Львівська область — 166 випадків;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 73 випадки;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 204 випадки;
Сумська область — 80 випадків;
Тернопільська область — 333 випадки;
Харківська область — 40 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 37 випадків;
Чернівецька область — 662 випадки;
Черкаська область — 110 випадків;
Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 16 квітня летальних випадків 116, одужало 186 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 064 668 випадків захворювання на коронавірус (понад 639 тисяч із них у США, понад 180 тисяч – в Іспанії, понад 165 тисяч в Італії, понад 134 тисячі – у Німеччині, понад 134 тисячі – у Франції, )

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

516 930 осіб уже одужали. Втім, 137 078 випадків, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
16.04.2020 09:36



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