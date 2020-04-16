Коронавірус в Україні та світі: статистика за 16 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 16 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 16 квітня, в Україні зафіксовано 4161 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 397 нових випадків.

До Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311.

Статистика по областях станом на ранок 16 квіня така:

Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

м. Київ — 644 випадки;

Київська область — 234 випадки;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадки;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 16 квітня летальних випадків 116, одужало 186 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 064 668 випадків захворювання на коронавірус (понад 639 тисяч із них у США, понад 180 тисяч – в Іспанії, понад 165 тисяч в Італії, понад 134 тисячі – у Німеччині, понад 134 тисячі – у Франції, )

516 930 осіб уже одужали. Втім, 137 078 випадків, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі

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Фото: Pixabay

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