Чистий четвер 2020: що можна, а що заборонено робити

Чистий четвер у 2020 році припадає на 16 квітня. У цей день прийнято очистити свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей.

Чим потрібно займатися у Чистий четвер, а що заборонено робити – Ранок у Великому Місті зібрав усю необхідну інформацію.

У Чистий четвер, або його ще називають Великий четвер, Ісус омив ноги своїм учням. Таким чином він показав свою любов до них. Тому останній четвер перед Великоднем називають чистим.

Що потрібно робити в Чистий Четвер

До сходу сонця потрібно помитись. Якщо є можливість, то краще це зробити джерельною водою, або ж піти до озера чи річки. У цей день вода змиє всі негаразди та хвороби.

Проведи генеральне прибирання вдома, щоб усюди було чисто. Але це потрібно зробити ще до заходу сонця.

Адже вважається, що якщо ввечері в будинку лишиться сміття, то чекай неприємностей.

Випікай паски! Саме так, цю справу добре було б робити у Чистий четвер.

Але, згідно з традиціями, готуватися до Великодня можна лише після того, як ти приберешся.

Що не можна робити у Чистий четвер

Головне правило цього свята – уникати сварок. Позбудься гніву і очисти тіло від негативу.

Якщо ти живеш у приватному будинку, то після прибирання не варто виливати брудну воду поруч із домом. Це краще зробити у місці, де нічого не росте.

Після Чистого четверга і до самісінького Великодня не можна прибирати вдома.

Також заборонено замочувати білизну або ж лишати посуд немитим.

І головне, не позичай грошей, якщо не хочеш втратити своє благополуччя.

Тепер ти знаєш усе про Чистий четвер. Не забувай про вищесказане та зустрічай Великдень з чистими думками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати страви до Великоднього столу.

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