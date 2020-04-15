Коронавірус в Україні та світі: статистика за 15 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 15 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 15 квітня, в Україні зафіксовано 3764 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 392 нові випадки.
До Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187.
Статистика по областях станом на ранок 15 квіня така:
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 15 квітня летальних випадків 108, одужало 143 особи.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 15 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 982 552 випадків захворювання на коронавірус (понад 602 тисячі з них у США, понад 174 тисяч – в Іспанії, понад 162 тисяч в Італії, понад 132 тисяч – у Німеччині, понад 131 тисяч – у Франції, )Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
493 658 осіб уже одужали. Втім, 126 753 випадків, на жаль, стали летальними.
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Фото: Pixabay