Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 15 квітня – інтерактивна карта / 15.04.2020 09:34
15.04.2020 09:34
Поділитися

Коронавірус в Україні та світі: статистика за 15 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 15 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 15 квітня, в Україні зафіксовано 3764 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 392 нові випадки.

До Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187.

Статистика по областях станом на ранок 15 квіня така:

Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 15 квітня летальних випадків 108, одужало 143 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 982 552 випадків захворювання на коронавірус (понад 602 тисячі з них у США, понад 174 тисяч – в Іспанії, понад 162 тисяч в Італії, понад 132 тисяч – у Німеччині, понад 131 тисяч – у Франції, )

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

493 658 осіб уже одужали. Втім, 126 753 випадків, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі за вихідні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
15.04.2020 09:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати