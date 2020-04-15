Коронавірус в Україні та світі: статистика за 15 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 15 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 15 квітня, в Україні зафіксовано 3764 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 392 нові випадки.

До Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187.

Статистика по областях станом на ранок 15 квіня така:

Вінницька область — 241 випадок;

Волинська область — 100 випадків;

Дніпропетровська область — 74 випадки;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 130 випадків;

Закарпатська область — 110 випадків;

Запорізька область — 99 випадків;

Івано-Франківська область — 356 випадків;

Кіровоградська область — 192 випадки;

м. Київ — 612 випадків;

Київська область — 230 випадків;

Львівська область — 152 випадки;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 70 випадків;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 77 випадків;

Тернопільська область — 287 випадків;

Харківська область — 25 випадків;

Херсонська область — 41 випадок;

Хмельницька область — 34 випадки;

Чернівецька область — 589 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 15 квітня летальних випадків 108, одужало 143 особи.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 982 552 випадків захворювання на коронавірус (понад 602 тисячі з них у США, понад 174 тисяч – в Іспанії, понад 162 тисяч в Італії, понад 132 тисяч – у Німеччині, понад 131 тисяч – у Франції, )

493 658 осіб уже одужали. Втім, 126 753 випадків, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі за вихідні

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Фото: Pixabay

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