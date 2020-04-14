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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 14 квітня – інтерактивна карта / 14.04.2020 13:17
14.04.2020 13:17
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 14 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 14 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 14 квітня, в Україні зафіксовано 3372 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 270 нових випадків.

До Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974.

Статистика по областях станом на ранок 14 квіня така:

Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 14 квітня летальних випадків 98, одужало 119 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 920 918 випадків захворювання на коронавірус (понад 582 тисячі з них у США, понад 170 тисяч – в Іспанії, понад 159 тисяч в Італії, понад 137 тисяч – у Франції, понад 130 тисяч – у Німеччині)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

453 289 осіб уже одужали. Втім, 119 686 випадків, на жаль, стали летальними.

Що коронавірус змінив у світі за вихідні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
14.04.2020 13:17



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