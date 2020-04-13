Коронавірус в Україні та світі: статистика за 13 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 13 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 13 квітня, в Україні зафіксовано 3102 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 325 нових випадків.
До Центру надійшло 704 повідомленея про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136.
Статистика по областях станом на ранок 13 квіня така:
Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 13 квітня летальних випадків 93, одужало 97 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 13 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 850 807 випадків захворювання на коронавірус (понад 557 тисяч з них у США, понад 166 тисяч – в Іспанії, понад 156 тисяч в Італії, понад 133 тисячі – у Франції, понад 127 тисяч – у Німеччині)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
430 623 особи уже одужали. Втім, 114 251 випадок, на жаль, став летальним.
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Фото: Pixabay