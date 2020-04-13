Коронавірус в Україні та світі: статистика за 13 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 13 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 13 квітня, в Україні зафіксовано 3102 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 325 нових випадків.

До Центру надійшло 704 повідомленея про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136.

Статистика по областях станом на ранок 13 квіня така:

Вінницька область — 194 випадки;

Волинська область — 78 випадків;

Дніпропетровська область — 60 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки;

Запорізька область — 85 випадків;

Івано-Франківська область — 300 випадків;

Кіровоградська область — 142 випадки;

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків;

Львівська область — 124 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 273 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 462 випадки;

Черкаська область — 102 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 13 квітня летальних випадків 93, одужало 97 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 13 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 850 807 випадків захворювання на коронавірус (понад 557 тисяч з них у США, понад 166 тисяч – в Іспанії, понад 156 тисяч в Італії, понад 133 тисячі – у Франції, понад 127 тисяч – у Німеччині)

430 623 особи уже одужали. Втім, 114 251 випадок, на жаль, став летальним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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