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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 12 квітня – інтерактивна карта / 12.04.2020 09:35
12.04.2020 09:35
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 12 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 12 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 12 квітня, в Україні зафіксовано 2777 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 266 нових випадків.

До Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432.

Статистика по областях станом на ранок 12 квіня така:

Вінницька область — 174 випадки;
Волинська область — 71 випадок;
Дніпропетровська область — 58 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 82 випадки;
Запорізька область — 83 випадки;
Івано-Франківська область — 291 випадок;
Кіровоградська область — 118 випадків;
м. Київ — 416 випадків;
Київська область — 159 випадків;
Львівська область — 111 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 2 випадки;
Одеська область — 63 випадки;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 119 випадків;
Сумська область — 73 випадки;
Тернопільська область — 243 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 19 випадків;
Чернівецька область — 432 випадки;
Черкаська область — 99 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 12 квітня летальних випадків 83, одужало 89 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 12 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 777 666 випадків захворювання на коронавірус (понад 529 тисяч з них у США, понад 163 тисячі – в Іспанії, понад 152 тисячі в Італії, понад 130 тисяч – у Франції, понад 125 тисяч – у Німеччині)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

404 372 особи уже одужали. Втім, 108 867 випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
12.04.2020 09:35



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