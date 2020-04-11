Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери / 11.04.2020 19:35
11.04.2020 19:35
Поділитися

Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери


Що дивляться відомі люди? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список фільмів та серіалів, які просто обожнюють знаменитості.

Гадаємо, тобі теж буде цікаво подивитися ці стрічки. Адже вони можуть надихнути на зіркові звершення.

Які фільми дивляться знаменитості – список

Вуді Ален, режисер

  • Вогні великого міста
  • Сьома печатка
  • Літо з Монікою
  • Велика ілюзія
  • Сунична галявина

Марк Цукерберг, засновник Facebook

  • Хрещений батько
  • Людина, яка змінила все
  • Залізна людина
  • Західне крило
  • Зоряні війни
Також по темі: Фільми про епідемію, які можна подивитись на карантині Топ найкращих фільмів усіх часів та народів Кращі фільми для всієї родини – добірка на вечір

Біллі Айліш, співачка

  • Людина, яка змінила все
  • Соціальна мережа
  • Бабадук
  • Чорне дзеркало
  • Американська історія жахів

Надя Дорофеєва, співачка

  • Паразити
  • Форрест Гамп
  • Друзі
  • Доктор Хаус
  • Дивовижна місіс Мейзел

Володимир Зеленський, президент України

  • Хрещений батько
  • Гра престолів
  • Вікінги
  • Пролітаючи над гніздом зозулі
  • Картковий будинок

телевізор фото

Настя Каменських, співачка

  • Таємне життя Волтера Мітті
  • Траса 60
  • Бойфренд з майбутнього
  • У гонитві за щастям

Ілон Маск, винахідник

  • Залізна людина
  • Автостопом по галактиці
  • Чорне дзеркало
  • Місячний гонщик
  • Паразити

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які книги читають знаменитості.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ілон Маск, Біллі Айліш, Володимир Зеленський, Вуді Аллен, зірки, кіно, Марк Цукерберг, Надя Дорофеєва, Настя Каменських
11.04.2020 19:35



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати