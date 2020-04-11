Коронавірус в Україні та світі: статистика за 11 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 11 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 11 квітня, в Україні зафіксовано 2511 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

До Центру надійшло 1012 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775.

Статистика по областях станом на ранок 11 квіня така:

Вінницька область — 151 випадкок;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 55 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 60 випадків;

Запорізька область — 64 випадки;

Івано-Франківська область — 274 випадки;

Кіровоградська область — 106 випадків;

м. Київ — 396 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Львівська область — 96 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 51 випадок;

Полтавська область — 24 випадки;

Рівненська область — 103 випадки;

Сумська область — 69 випадків;

Тернопільська область — 208 випадків;

Харківська область — 8 випадків;

Херсонська область — 28 випадків;

Хмельницька область — 18 випадків;

Чернівецька область — 409 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 11 квітня летальних випадків 73, одужала 79 особа.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 699 019 випадків захворювання на коронавірус (понад 501 тисяча з них у США, понад 158 тисяч – в Іспанії, понад 147 тисяч в Італії, понад 122 тисячі – у Німеччині, понад 225 тисяч – у Франції)

376 976 осіб уже одужали. Втім, 102 782, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava University / Unsplash

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