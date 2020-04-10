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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 10 квітня – інтерактивна карта / 10.04.2020 09:34
10.04.2020 09:34
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 10 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 10 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 10 квітня, в Україні зафіксовано 2203 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.

До Центру надійшло 862 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763.

Статистика по областях станом на ранок 10 квіня така:

Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 9 квітня летальних випадків 69, одужала 61 особа.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 602 216 випадків захворювання на коронавірус (понад 466 тисяч з них у США, понад 153 тисячі – в Іспанії, понад 143 тисячі в Італії, понад 118 тисяч – у Німеччині, понад 118 тисяч – у Франції)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

355 079 осіб уже одужали. Втім 95 735, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava UniversityUnsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
10.04.2020 09:34



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