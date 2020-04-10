Гімнастика для очей: 5 найкращих вправ для гострого зору

Гімнастику для очей необхідно робити щодня, особливо якщо багато працюєш за комп’ютером.
Ранок у Великому Місті підібрав для тебе 5 найкращих вправ, які допоможуть швидко зняти втому і зберегти гостроту зору на довгі роки.
Гімнастика для очей
Вправа 1. Шторки
Швидко і легко покліпай очима протягом 2 хвилин. Це сприяє покращенню кровообігу.
Вправа 2. Шпигун
Цю вправу потрібно виконувати на вулиці або балконі.
Вибери будь-який рухомий об’єкт (це може бути птах, авто або дитина) і уважно стеж за ним, не відриваючи погляду.
Вправу потрібно виконувати 3-5 хвилин поспіль.Також по темі: Фейсфітнес: міфи про гімнастику обличчя Вправи для спини, коли ти працюєш вдома Як накачати красиві сідниці? Вправи від Юлії Зорій
Вправа 4. Подвоєння
Витягни руку перед собою, підніми один палець вгору і сфокусуй на ньому погляд.
Через 3-5 секунд починай згинати руку, не відриваючи погляду від пальця.
У точці, де палець почне роздвоюватись, потрібно зупинитися й постояти так кілька секунд.
Вправа 4. Пальмінг
Рівно сядь і розслабся. Закрий очі і щільно прикрий їх долонями (пальці можна перехрестити на лобі). Важливо, щоб були відсутні щілинки, які пропускають світло.
Давити на очі не треба.
Тепер опусти повіки і порелаксуй так 5-10 хвилин. Зараз твої очі не просто закриті, а й додатково захищені долонями від світла. Це сприяє повному розслабленню очних м’язів та дає їм трішки відпочити.
Вправа 5. Художник
Малюй очима різні фігури – квадрати, кола, трапеції, ромби – усе, що спаде на думку.
Можеш навіть спробувати намалювати портрет у повітрі, просто рухаючи очима 🙂
Виконуй ці вправи щодня мінімум 2-3 рази на день – тільки в цьому випадку ти відчуєш їх цілющий ефект.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для хорошого зору.
Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко