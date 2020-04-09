Вербна неділя 2020: що не можна робити і як святкувати на карантині

У 2020 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 12 квітня.

Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах загальнонаціонального карантину? Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Коли святкують Вербну неділю 2020

Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 12 квітня.

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Вербна неділя – що це за свято

Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.

Втім, у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні і символізує початок нового життя.

Вербна неділя – традиції

У цей день прийнято вітати одне одного зі святом, відвувувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.

Їх потрібно зберігати їх вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.

Втім, в умовах карантину йти до церкви не варто. Найкращим способом поринути в світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.

Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та благополуччя.

Вербна неділя – що не можна робити

Займатися важкою працею та хатніми справами.

Шити, прати, прибирати.

Сваритися.

Влаштовувати гучні святкування та веселощі.

Займатись коханням.

Вживати мясо, яйця, молочні продукти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Великодня 2020 в Україні.

Фото: Pixabay

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