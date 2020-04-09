Вербна неділя 2020: що не можна робити і як святкувати на карантині

У 2020 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 12 квітня.
Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах загальнонаціонального карантину? Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.
Коли святкують Вербну неділю 2020
Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.
Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 12 квітня.
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Вербна неділя – що це за свято
Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.
Втім, у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні і символізує початок нового життя.
Вербна неділя – традиції
У цей день прийнято вітати одне одного зі святом, відвувувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.
Їх потрібно зберігати їх вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.
Втім, в умовах карантину йти до церкви не варто. Найкращим способом поринути в світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.
Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та благополуччя.
Вербна неділя – що не можна робити
- Займатися важкою працею та хатніми справами.
- Шити, прати, прибирати.
- Сваритися.
- Влаштовувати гучні святкування та веселощі.
- Займатись коханням.
- Вживати мясо, яйця, молочні продукти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Великодня 2020 в Україні.
Фото: Pixabay