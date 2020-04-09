Коронавірус в Україні та світі: статистика за 9 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 9 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 9 квітня, в Україні зафіксовано 1892 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.
До Центру надійшло 696 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901.
Статистика по областях станом на ранок 9 квіня така:
- Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 9 квітня летальних випадків 57, одужало 45 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 9 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 484 811 випадок захворювання на коронавірус (понад 432 тисячі з них у США, понад 148 тисяч – в Іспанії, понад 139 тисяч в Італії, понад 113 тисяч – у Німеччині, понад 83 тисячі – у Франції)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
329 876 осіб уже одужали. Втім 88 538, на жаль, стали летальними.
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Фото: Trnava University / Unsplash