Коронавірус в Україні та світі: статистика за 9 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 9 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 9 квітня, в Україні зафіксовано 1892 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

До Центру надійшло 696 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901.

Статистика по областях станом на ранок 9 квіня така:

Вінницька область — 102 випадки;

Волинська область — 38 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 51 випадок;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська область — 130 випадків;

Львівська область — 61 випадок;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 43 випадки;

Полтавська область — 19 випадків;

Рівненська область — 64 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 169 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 302 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 9 квітня летальних випадків 57, одужало 45 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 9 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 484 811 випадок захворювання на коронавірус (понад 432 тисячі з них у США, понад 148 тисяч – в Іспанії, понад 139 тисяч в Італії, понад 113 тисяч – у Німеччині, понад 83 тисячі – у Франції)

329 876 осіб уже одужали. Втім 88 538, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava University / Unsplash

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