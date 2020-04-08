Коронавірус в Україні та світі: статистика за 8 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 8 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
До Центру надійшло 820 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205.
Статистика по областях станом на ранок 8 квіня така:
- Вінницька область — 89 випадків;
- Волинська область — 36 випадків;
- Дніпропетровська область — 41 випадок;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 21 випадок;
- Закарпатська область — 43 випадки;
- Запорізька область — 45 випадків;
- Івано-Франківська область — 198 випадків;
- Кіровоградська область — 57 випадків;
- м. Київ — 256 випадків;
- Київська область — 120 випадків;
- Львівська область — 36 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 32 випадки;
- Полтавська область — 17 випадків;
- Рівненська область — 44 випадки;
- Сумська область — 56 випадків;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — 5 випадків;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 15 випадків;
- Чернівецька область — 273 випадки;
- Черкаська область — 80 випадків;
- Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 8 квітня летальних випадків 52, одужало 35 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 7 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 431 900 випадків захворювання на коронавірус (понад 399 тисяч із них у США, понад 141 тисяч – в Іспанії, понад 135 тисячі в Італії, понад 107 тисячі – у Німеччині, понад 110 тисяч – у Франції)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
301 543 осіб уже одужали. Втім 82 145816, на жаль, стали летальними.
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Фото: Trnava University / Unsplash