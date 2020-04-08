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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 8 квітня – інтерактивна карта / 08.04.2020 09:42
08.04.2020 09:42
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 8 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 09.00 8 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

До Центру надійшло 820 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205.

Статистика по областях станом на ранок 8 квіня така:

  • Вінницька область — 89 випадків;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 21 випадок;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 45 випадків;
  • Івано-Франківська область — 198 випадків;
  • Кіровоградська область — 57 випадків;
  • м. Київ — 256 випадків;
  • Київська область — 120 випадків;
  • Львівська область — 36 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 44 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Чернівецька область — 273 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 8 квітня летальних випадків 52, одужало 35 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 431 900 випадків захворювання на коронавірус (понад 399 тисяч із них у США, понад 141 тисяч – в Іспанії, понад 135 тисячі в Італії, понад 107 тисячі – у Німеччині, понад 110 тисяч – у Франції)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

301 543 осіб уже одужали. Втім 82 145816, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava UniversityUnsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
08.04.2020 09:42



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