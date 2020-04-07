Коронавірус в Україні та світі: статистика за 7 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 7 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1462 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
До Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385
Статистика по областях станом на ранок 7 квіня така:
▪️Вінницька область — 77 випадків;
▪️Волинська область — 34 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;
▪️Донецька область — 10 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 38 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;
▪️Кіровоградська область — 53 випадки;
▪️м. Київ — 253 випадки;
▪️Київська область — 97 випадків;
▪️Львівська область — 29 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 30 випадків;
▪️Полтавська область — 12 випадків;
▪️Рівненська область — 40 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 168 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 13 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 247 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 7 квітня летальних випадків 45, одужало 28 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 7 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 348 184 випадків захворювання на коронавірус (понад 368 тисяч із них у США, понад 136 тисяч – в Іспанії, понад 132 тисячі в Італії, понад 103 тисячі – у Німеччині, понад 98 тисяч – у Франції)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
284 802 осіб уже одужали. Втім 74 816, на жаль, стали летальними.
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Фото: Trnava University / Unsplash