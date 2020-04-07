Коронавірус в Україні та світі: статистика за 7 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 7 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1462 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385

Статистика по областях станом на ранок 7 квіня така:

▪️Вінницька область — 77 випадків;

▪️Волинська область — 34 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;

▪️Донецька область — 10 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 38 випадків;

▪️Запорізька область — 41 випадок;

▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;

▪️Кіровоградська область — 53 випадки;

▪️м. Київ — 253 випадки;

▪️Київська область — 97 випадків;

▪️Львівська область — 29 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 30 випадків;

▪️Полтавська область — 12 випадків;

▪️Рівненська область — 40 випадків;

▪️Сумська область — 51 випадок;

▪️Тернопільська область — 168 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 13 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 247 випадків;

▪️Черкаська область — 62 випадки;

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 7 квітня летальних випадків 45, одужало 28 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 7 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 348 184 випадків захворювання на коронавірус (понад 368 тисяч із них у США, понад 136 тисяч – в Іспанії, понад 132 тисячі в Італії, понад 103 тисячі – у Німеччині, понад 98 тисяч – у Франції)

284 802 осіб уже одужали. Втім 74 816, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava University / Unsplash

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