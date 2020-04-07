Гарячі та харизматичні: ТОП-10 найсексуальніших чоловіків світу

ТОП найсексуальніших чоловіків, які підкорюють серця мільйонів жінок.

Цих красунчиків обожнюють жінки усього світу. І справа не в зовнішності. Точніше, не тільки в ній. Цих чоловіків люблять за їхню харизму та внутрішню силу.

Тож лови нашу добірку. Сподіваємося, вона підніме тобі настрій 🙂

ТОП найсексуальніших чоловіків

Меттью Макконахі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 12 Дек 2019 в 10:35 PST

Нам здається, сексуальність Меттью Макконахі не потебує жодних доказів. Достатньо подивитись хоча б одну стрічку з ним – і все стане зрозумілим без слів.

А ще цей красунчик має одразу 3 Оскара!

Де побачити:

Джентельмени

Далласький клуб покупців

Інтерстеллар

Як позбутися хлопця за 10 днів

Вовк з Уолл-Стріт

Генрі Кавілл

Англійський актор Генрі Кавілл неодноразово потрапляв у ТОПи найкрасивіших чоловіків планети. Але остаточно підкорив жіночі серця після ролі в серіалі Відьмак.

Адже образ мужнього та безстрашного відьмака Геральта з Рівії так йому личить!

І хоча нагород і акторських титулів у Кавілла ще небагато, ми впевнені – усе попереду. Адже головне – це любов глядачів, а вона у цього красунчика точно є.

Де побачити:

Відьмак

Людина зі сталі

Агенты А.Н.К.Л.

Ліга справедливості

Хав’єр Бардем

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от film film film (@film_film_film_film_) 10 Мар 2019 в 9:15 PDT

Ну хіба може гарячий темпераментний іспанець залишити байдужим? Недарма ж від нього шаленіють мільйони жінок в усьому світі.

Навіть неймовірна Пенелопа Крус попала під чари Хав’єра – і обрала саме його, забувши про всіх своїх колишніх.

А серед них, між іншим, такі секс-символи як Метт Деймон, Ніколас Кейдж, Меттью Макконахі та навіть Том Круз.

До речі, Бардем – єдиний іспанський актор у світі, який отримав Оскар. Щоправда, є ще одна акторка – його дружина Пенелопа Крус.

Де побачити:

Вікі Крістіна Барселона

Їж молись люби

Усі знають

Ескобар

Море всередині

Старикам тут не місце

Райан Гослінг

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Gosling (@goslingdaily) 16 Апр 2019 в 1:05 PDT

Райана Гослінга вже багато років вважають одним із головних красунчиків планети. Щороку він потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків.

І, власне, з цим важко сперечатися: у його погляді, манерах та рисах є якась особлива привабливість.

У чому ж секрет Райана? Сам він це пояснює так: «Я просто вмію слухати жінок».

Можливо, саме завдяки цій якості йому і вдалося підкорити серце гарячої красуні Єви Мендес, із якою він живе у щасливому шлюбі.

Де побачити:

Щоденник пам’яті

Ла-ла-ленд

Як упіймати монстра

Той що біжить по лезу 2049

Гра на зниження

Бредлі Купер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper__original) 16 Фев 2020 в 8:42 PST

Бредлі Купер – американський актор, співак і режисер. Титулів та нагород у нього хоч відбавляй.

У свої 45 Бредлі – лауреат премій Греммі і BAFTA, семиразовий номінант на Оскар і номінант на Тоні та Золотий глобус.

Але жінки люблять його не за це, а за харизматичну посмішку та променистий погляд.

Де побачити:

Похмілля у Вегасі

Мій хлопець – псих

Шпигунка

Джой

Шеф Адам Джонс

Скотт Іствуд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scott Eastwood (@scotteastwood) 24 Июн 2019 в 9:43 PDT

Син зірки вестернів Клінта Іствуда – Скотт – вважається одним із найбільш бажаних холостяків Голлівуду. І це не дивно – ти просто подивись на нього!

А ще приємно, що Скотт не хоче просто грітися у променях слави знаменитого батька. Тож активно працює над власною акторською та модельною кар’єрою.

«Я хочу бути людиною, а не просто сином зірки», – зазначив Скотт в одному зі своїх інтерв’ю.

Де побачити:

Вхід у нікуди

Загін самовбивць

Сноуден

Х’ю Джекман

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 4 Июл 2019 в 5:09 PDT

Австралієць Х’ю Джекман постійно потрапляє до списків найсексуальніших чоловіків планети.

Мужня зовнішність, благородні риси обличчя та образ супергероя – гадаємо, саме це приваблює в ньому жінок усього світу.

Де побачити:

Люди ікс

Полонянки

Кейт і Лео

Знедолені

Росомаха: безсмертний

Джастін Бальдоні

Можливо, ти ще нічого не знаєш про цього красунчика. А дарма. Адже це саме той хлопець, заради якого варто почати дивитись серіали:)

Американський актор із італійським корінням закохує в себе з першого погляду. І не лише ідеальною фігурою, але й талановитою грою.

Нещодавно Джастін спробував себе в ролі продюсера та режисера. І з першої спроби підкорив серця глядачів і кінокритиків: стрічка За 5 кроків до кохання має хороші відгуки глядачів та високий рейтинг IMDB.

Де побачити:

Незаймана Джейн

Райан Рейнольдс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 25 Ноя 2019 в 5:03 PST

Цей канадський мачо може похизуватись не лише талантом і харизмою, але й ідеальним торсом. Який він охоче показує у кіно на радість дівчатам 🙂

Актору вдалося підкорити не тільки серця мільйони фанаток по всьому світу, але й закохати в себе таких красунь, як Скарлетт Йоханссон і Блейк Лайвлі.

Де побачити:

Зелений ліхтар

Дедпул

Пропозиція

Просто друзі

Бред Пітт

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brad Pitt (@bradpittofflcial) 25 Мар 2020 в 9:40 PDT

Ну хіба можна уявити собі список найсексуальніших чоловіків без Бреда Пітта? На нашу думку, це було б просто несправедливо!

Про його зіркові здобутки ти і так давно усе знаєш, тож не будемо повторюватись. Просто дивись 🙂

Де побачити:

Одного разу в Голлівуді

Бійцівський клуб

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

До зірок

Містер і Місіс Сміт

Людина, яка змінила все

Гра на зниження

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП зіркових пар з великою різницею у зрості.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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