Коронавірус в Україні та світі: статистика за 6 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 6 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
До Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.
Статистика по областях станом на ранок 6 квіня така:
▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 24 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 9 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 35 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;
▪️Кіровоградська область — 41 випадок;
▪️м. Київ — 234 випадки;
▪️Київська область — 91 випадок;
▪️Львівська область — 27 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 27 випадків;
▪️Полтавська область — 11 випадків;
▪️Рівненська область — 39 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 10.00 6 квітня летальних випадків 38, одужало 28 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 6 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 275 856 випадків захворювання на коронавірус (понад 337 тисяч із них у США, понад 131 тисяча – в Іспанії, понад 128 тисяч в Італії, понад 100 тисяч – у Німеччині, понад 93 тисячі – у Франції)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
262 999 осіб уже одужали. Втім 69 514, на жаль, стали летальними.
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Фото: Trnava University / Unsplash