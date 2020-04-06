Коронавірус в Україні та світі: статистика за 6 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 6 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика по областях станом на ранок 6 квіня така:

▪️Вінницька область — 75 випадків;

▪️Волинська область — 24 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 9 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 35 випадків;

▪️Запорізька область — 41 випадок;

▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;

▪️Кіровоградська область — 41 випадок;

▪️м. Київ — 234 випадки;

▪️Київська область — 91 випадок;

▪️Львівська область — 27 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 27 випадків;

▪️Полтавська область — 11 випадків;

▪️Рівненська область — 39 випадків;

▪️Сумська область — 51 випадок;

▪️Тернопільська область — 160 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 10 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 220 випадків;

▪️Черкаська область — 62 випадки;

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 10.00 6 квітня летальних випадків 38, одужало 28 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 275 856 випадків захворювання на коронавірус (понад 337 тисяч із них у США, понад 131 тисяча – в Іспанії, понад 128 тисяч в Італії, понад 100 тисяч – у Німеччині, понад 93 тисячі – у Франції)

262 999 осіб уже одужали. Втім 69 514, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava University / Unsplash

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