70-ті знову повертаються: модні тренди весни 2020

Ти вже знаєш, якими будуть модні тренди весни 2020? Там стільки нового та цікавого! Ранок у Великому Місті підготував для модниць матеріал. Читай, не зволікай.

Модні тренди весни 2020

Джинси

Схоже, що джинси ніколи не вийдуть із моди. До того ж, це базова річ, яка повинна бути в кожному гардеробі.

Цього року дизайнери радять красуням одягати джинси-кльош із високою посадкою або вільного крою, і забути про ті, що в кліпах Брітні Спірс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Макияж.Прически.Маникюр.Образы (@about_beautiful___) 13 Лют 2020 р. о 11:03 PST

Низ може бути не підвернутий, рваний і навіть із бахромою.

Популярними будуть джинси в таких кольорах: чорний, синій, сірий, блакитний, білий. Можна трохи проекспериментувати з образом і придбати у жовтих відтінках, наприклад.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Online-shop 🏦 (@alisn777) 15 Лют 2020 р. о 11:49 PST

Кюлоти

Якщо ти раніше не цікавилась таким фасоном, то саме прийшов час. Цього року кюлоти у тренді.

Ці диво-брюки підходять майже всім типам фігури. Їхня особливість у тому, що візуально вони збільшують ноги.

Тобто на фото ти виглядатимеш трохи вище, ніж зазвичай 🙂

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Женская Одежда (@karamelshop32) 14 Січ 2020 р. о 4:26 PST

Обирай ті, які трохи нижче коліна. Вони ідеально підійдуть як для ділової зустрічі, так і до повсякденного образу.

Весною обирай кюлоти з тонких матеріалів, адже вони створять ефект легкості. Можеш поєднувати їх із сорочкою вільного крою або топом.

Якщо збираєшся на бізнес-зустріч, для прикладу, тоді доповни образ піджаком із плечиками та широким коміром.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LATIKA STYLE (@latika_style) 30 Кві 2019 р. о 5:56 PDT

Атласні, шовкові сукні

Ти запитаєш, як виглядати приголомшливо на будь-якому заході? Відповідь є. Просто одягни шовкову сукню. Ефект буде неймовірний.

По-перше, це легкі, універсальні тканини, які здатні зробити образ ніжним. Такі сукні підкреслять твою жіночність та легкість.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANASTASIA MALAKHOVA (@malashaa) 29 Чер 2019 р. о 10:48 PDT

Весною 2020 року у моді будуть моделі суконь як із закритим верхом, так і з глибоким декольте V-форми. Останній додасть образу сексуальності.

Окрім того, актуальними будуть сукні з розрізами, середньої довжини, рюшами та асиметричним низом. Тож, обирати, як бачиш, є з чого.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @ukrainianfashionweek_official 7 Лют 2020 р. о 4:07 PST

Сукні з пишними рукавами

У 70-ті це був популярний тренд серед жінок. Кожна красуня мала у шафі сукні з пишними рукавами. Тож цього року дизайнери зробили акцент саме на цьому.

Зверни увагу на сукні з рукавами-ліхтариками або буфами. Що стосується довжини, то краще обирати міді.

Хоча ніхто не забороняє одягнути коротше, якщо форми дозволяють, звичайно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @ukrainianfashionweek_official 2 Лют 2020 р. о 8:12 PST

Брючні костюми

Весною 2020 року брючні костюми будуть буквально на піку популярності. Можеш сміливо експериментувати з образом.

Одягай брюки по фігурі і жакет оверсайз, або навпаки. Також у моді будуть моделі унісекс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @ukrainianfashionweek_official 2 Лют 2020 р. о 2:03 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 8FRIDAYS (@8fridays) 18 Січ 2020 р. о 12:36 PST

Тепер ти знаєш як виглядати модно та що одягати весною 2020 року. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Маска на обличчі

Карантин диктує свої модні тенденції. Тож сьогодні серед безперечним трендом є маска на обличчі.

Виявляється, цей засіб може не тільки врятувати від коронавірусу, але й доповнити твій модний образ.

Наприклад, ти можеш обрати стильну чорну або кольорову маску. Також є варіанти з прикольними принтами.

Власне, навіть вдягнувши найпростішу саморобну чи аптечну маску, ти точно будеш на піку моди. А головне – захистиш своє здоровя і допоможеш у боротьбі з коронавірусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Внукова (@maski_rovka.ru) 6 Апр 2020 в 4:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свитшоты, Худи, Футболки (@youth__shop_) 27 Мар 2020 в 9:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Одежда JEFFA (@jeffa_official) 5 Апр 2020 в 7:52 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди 2020 року.

Алла Гичка

Головне фото: Unsplash

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