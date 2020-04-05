Коронавірус в Україні та світі: статистика за 5 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 5 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 5 квітня, в Україні зафіксовано 1251 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 75 випадків;

▪️Волинська область — 19 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 28 випадків;

▪️Запорізька область — 39 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;

▪️Кіровоградська область — 37 випадків;

▪️м. Київ — 225 випадків;

▪️Київська область — 82 випадки;

▪️Львівська область — 15 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 9 випадків;

▪️Рівненська область — 38 випадків;

▪️Сумська область — 49 випадків;

▪️Тернопільська область — 160 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 10 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 220 випадків;

▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Летальних випадків 32, одужало 25 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 156 нових випадкиів захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 203 923 випадків захворювання на коронавірус (понад 312 тисяч із них у США, понад 126 тисяч – в Іспанії, понад 124 тисячі в Італії, понад 96 тисячі – у Німеччині, понад 90 тисячі – у Франції)

247 273 осіб уже одужали. Втім 64 795, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava University / Unsplash

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