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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 5 квітня – інтерактивна карта / 05.04.2020 10:23
05.04.2020 10:23
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 5 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 10.00 5 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 5 квітня, в Україні зафіксовано 1251 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

До Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 19 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 28 випадків;
▪️Запорізька область — 39 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;
▪️Кіровоградська область — 37 випадків;
▪️м. Київ — 225 випадків;
▪️Київська область — 82 випадки;
▪️Львівська область — 15 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 9 випадків;
▪️Рівненська область — 38 випадків;
▪️Сумська область — 49 випадків;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Летальних випадків 32, одужало 25 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 156 нових випадкиів захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 5 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 203 923 випадків захворювання на коронавірус (понад 312 тисяч із них у США, понад 126 тисяч – в Іспанії, понад 124 тисячі в Італії, понад 96 тисячі – у Німеччині, понад 90 тисячі – у Франції)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

247 273 осіб уже одужали. Втім 64 795, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Trnava UniversityUnsplash

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Теги: коронавірус
05.04.2020 10:23



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