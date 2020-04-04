Коронавірус в Україні та світі: статистика за 4 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 4 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
▪️Вінницька область — 66 випадків;
▪️Волинська область — 17 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 9 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 28 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
▪️м. Київ — 195 випадків;
▪️Київська область — 77 випадків;
▪️Львівська область — 14 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 8 випадків;
▪️Рівненська область — 31 випадок;
▪️Сумська область — 37 випадків;
▪️Тернопільська область — 135 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 8 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 206 випадків;
▪️Черкаська область — 61 випадок;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Летальних випадків 28, одужало 23 осіб.
Загалом за добу в Україні зафіксовано 154 нові випадки захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 4 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 018 921 випадків захворювання на коронавірус (понад 278 тисяч із них у США, понад 119 тисяч – в Італії, понад 119 тисячі в Іспанії, понад 91 тисячі – у Німеччині, понад 82 тисячі – у Китаї)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
226 769 осіб уже одужали. Втім 58 937, на жаль, стали летальними.
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Фото: Pixabay