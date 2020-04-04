Коронавірус в Україні та світі: статистика за 4 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 4 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 66 випадків;

▪️Волинська область — 17 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 9 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 28 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;

▪️Кіровоградська область — 19 випадків;

▪️м. Київ — 195 випадків;

▪️Київська область — 77 випадків;

▪️Львівська область — 14 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 8 випадків;

▪️Рівненська область — 31 випадок;

▪️Сумська область — 37 випадків;

▪️Тернопільська область — 135 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 8 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 206 випадків;

▪️Черкаська область — 61 випадок;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Летальних випадків 28, одужало 23 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 154 нові випадки захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 4 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 018 921 випадків захворювання на коронавірус (понад 278 тисяч із них у США, понад 119 тисяч – в Італії, понад 119 тисячі в Іспанії, понад 91 тисячі – у Німеччині, понад 82 тисячі – у Китаї)

226 769 осіб уже одужали. Втім 58 937, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.