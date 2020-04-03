Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 22.00 3 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 3 квітня, в Україні зафіксовано 1072 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 61 випадок;

▪️Волинська область — 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 6 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 22 випадки;

▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;

▪️Кіровоградська область — 15 випадків;

▪️м. Київ — 180 випадків;

▪️Київська область — 70 випадків;

▪️Львівська область — 13 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 20 випадків;

▪️Полтавська область — 5 випадків;

▪️Рівненська область — 25 випадків;

▪️Сумська область — 30 випадків;

▪️Тернопільська область — 114 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 4 випадки;

▪️Хмельницька область — 7 випадків;

▪️Чернівецька область — 171 випадок;

▪️Черкаська область — 55 випадків;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Летальних випадків 23, одужало 19 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 138 нові випадки захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 016 401 випадків захворювання на коронавірус (понад 245 тисяч із них у США, понад 115 тисяч – в Італії, понад 112 тисячі в Іспанії, понад 84 тисячі – у Німеччині, понад 82 тисячі – у Китаї)

211 856 осіб уже одужали. Втім 53 164, на жаль, стали летальними (13 915 із них – в Італії, 10 348 – в Іспанії, 5 387 –у Франції, 3 193 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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