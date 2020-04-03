Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 22.00 3 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 3 квітня, в Україні зафіксовано 1072 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
▪️Вінницька область — 61 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 12 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 22 випадки;
▪️Івано-Франківська область — 81 випадок;
▪️Кіровоградська область — 15 випадків;
▪️м. Київ — 180 випадків;
▪️Київська область — 70 випадків;
▪️Львівська область — 13 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 20 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 25 випадків;
▪️Сумська область — 30 випадків;
▪️Тернопільська область — 114 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 7 випадків;
▪️Чернівецька область — 171 випадок;
▪️Черкаська область — 55 випадків;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Летальних випадків 23, одужало 19 осіб.
Загалом за добу в Україні зафіксовано 138 нові випадки захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 3 квітня 2020 року у світі зафіксовано 1 016 401 випадків захворювання на коронавірус (понад 245 тисяч із них у США, понад 115 тисяч – в Італії, понад 112 тисячі в Іспанії, понад 84 тисячі – у Німеччині, понад 82 тисячі – у Китаї)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
211 856 осіб уже одужали. Втім 53 164, на жаль, стали летальними (13 915 із них – в Італії, 10 348 – в Іспанії, 5 387 –у Франції, 3 193 – у Китаї).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay