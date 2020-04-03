Календар стрижок на квітень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на квітень 2020 року потрібен навіть під час карантину. Адже декому з нас доведеться освоювати перукарське мистецтво вдома.

Ранок у Великому Місті склав для тебе список сприятливих та несприятливих днів для стрижки.

Читай і занотовуй!

Найбільш сприятливі дні для стрижки в квітні 2020:

4, 6, 12, 16, 18, 23, 26, 28 квітня

4 квітня: якщо підстригти волосся в цей день, де допоможе укріпити ослаблені локони та зробити їх блискучими.

6 квітня: ідеальний день для стрижки! Волосся довго виглядатиме здоровим та буде менше сіктися.

12 квітня: стрижка в цей день допоможе зняти з себе накопичену негативну енергію і сприятиме вирішенню життєвих проблем.

16 квітня: зміна зачіски допоможе тобі зробити своє життя яскравішим і цікавішим.

18 квітня: якщо підстригтися сьогодні, увага протилежної статі тобі забезпечена.

23 квітня: якщо ти вже давно мрієш збільшити свій дохід, то нова зачіска спрямує матеріальну енергію в потрібному напрямку.

26 квітня: сьогодні ідеальний день для тих, хто нааважився на коротку стрижку. А також для тих, хто і так її носить.

28 квітня: варто підрівняти кінчики волосся, аби воно радувало тебе пружністю та здоровим блиском.

Календар стрижок на квітень 2020

Несприятливі дні для стрижки в квітні 2020:

1, 2, 3, 8, 13, 14, 22, 25, 27, 30 квітня

Всі інші дні місяця, не вказані у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для зміни зачічки.

Календар стрижок на квітень 2020

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі зачіски на кожен день.

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