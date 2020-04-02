Нічого зайвого: як розібрати весь мотлох на карантині

Як розхламити будинок та викинути з оселі все зайве без особливих зусиль? Адже під час карантину на це нарешті є і час, і сили.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі поради – і зараз усе розкаже.

Що таке розхламлення будинку?

Розхламити будинок або квартиру – це не просто прибратися та викинути поточне сміття. Це означає позбутися мотлоху, який роками накопичується у тебе вдома і майже ніколи не використовується.

Це предмети, які мертвим вантажем лежать у шафах та на полицях. Одяг, який ти навряд чи колись вдягнеш. Подарунки, які тобі не подобаються, а викинути шкода. Старі журнали, які ти ніколи не будеш перечитувати.

Власне, цей перелік можна продовжувати ще дуже і дуже довго.

Потрібно без докорів сумління викинути або подарувати усе, що:

Не працює

Не використовується більше року

Використовується, але не приносять радості

У поганому стані

Як проводити розхламлення квартири?

1. Розбирати мотлох треба поступово – максимум по 15-20 хвилин на день. Інакше ти швидко перегориш і просто закинеш цю справу.

2. Починай із найбільш захаращеного місця в оселі.

3. Не діставай із шафи чи антресолей більше речей, ніж ти зможеш розібрати за 1 раз.

4. Не варто затівати розбір мотлоху, коли до тебе ось-ось мають прийти гості, намічається якась важлива справа чи поїздка. Вирушити у відпустку, коли в тебе на підлозі валяється купа мотлоху – не найкраща ідея. Незавершена справа дратуватиме тебе весь відпочинок, і точно не порадує після повернення. Тож не гай часу і зроби все на карантині 🙂

5. Коли вирішуватимеш, чи залишити річ, керуйся не лише своїми емоціями. Завжди думай раціонально та намагайся зрозуміти, чи дійсно ця річ тобі потрібна. Якщо за останній рік вона не використовувалась жодного разу – сміливо викидай.

Розхламлення оселі – чого саме варто позбутися?

Одяг і взуття, які ти давно не носиш (не підходить розмір, вийшли з моди, зіпсувалися, просто не подобаються)

Аксесуари, які ти не носиш (сумки, біжутерія, шапки, шарфи, рукавички тощо)

Продукти, у яких закінчився термін придатності

Зламана побутова техніка

Протерміновані таблетки

Косметика – прострочена, а також та, яка тобі не підійшла.

Непотрібні книги та журнали

Посуд зі сколами та дефектами

Порвані та зіпсовані рушники і постільна білизна

Зайві старі ганчірки та мочалки для прибирання

Коробки від техніки, на яку вже закінчилася гарантія

Старі чеки, проїзні, інструкції від зламаної побутової техніки

Непотрібні папери, документи, ксерокопії, папки

Усе, що тебе дратує та викликає погані спогади.

Куди подіти непотрібні речі?

Під час розхламлення в голову приходить логічне питання: куди подіти всі ці речі? Адже викидати деякі предмети – шкода, якщо вони ще у непоганому стані.

Є кілька варіантів:

Зламане, протерміноване і непригодне для використання – безжально викидай.

Старий одяг, якщо він у нормальному стані, можна віддати людям, які цього потребують: запропонуй малозабезпеченим сусідам, напиши оголошення у соцмережах або віднеси до Червоного хреста.

Меблі та предмети побуту також можна роздати або запропонувати на тематичних майданчиках в інтернеті.

Книги та журнали подаруй бібліотеці.

Тож позбудься непотрібного мотлоху, поки є час, і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дезінфікувати одяг від коронавірусу.

Головне фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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