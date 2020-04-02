Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 2 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 51 випадок;

▪️Волинська область — 10 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;

▪️Донецька область — 7 випадків;

▪️Житомирська область — 6 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 19 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;

▪️Кіровоградська область — 7 випадків;

▪️м. Київ — 160 випадків;

▪️Київська область — 64 випадки;

▪️Львівська область — 11 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 14 випадків;

▪️Полтавська область — 5 випадків;

▪️Рівненська область — 19 випадків;

▪️Сумська область — 26 випадків;

▪️Тернопільська область — 106 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 4 випадки;

▪️Хмельницька область — 6 випадків;

▪️Чернівецька область — 143 випадки;

▪️Черкаська область — 54 випадки;

▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Летальних випадків 20, одужало 13 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 135 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 квітня 2020 року у світі зафіксовано 938 373 випадків захворювання на коронавірус (понад 216 тисяч із них у США, понад 110 тисяч – в Італії, понад 104 тисячі в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)

194 330 осіб уже одужали. Втім 47 261, на жаль, стали летальними (13 155 із них – в Італії, 9 387 – в Іспанії, 4 032 –у Франції, 3 193 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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