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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта / 02.04.2020 10:22
02.04.2020 10:22
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 10.00 2 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.

Летальних випадків 20, одужало 13 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 135 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 квітня 2020 року у світі зафіксовано 938 373 випадків захворювання на коронавірус (понад 216 тисяч із них у США, понад 110 тисяч – в Італії, понад 104 тисячі в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

194 330 осіб уже одужали. Втім 47 261, на жаль, стали летальними (13 155 із них – в Італії, 9 387 – в Іспанії, 4 032 –у Франції, 3 193 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: коронавірус
02.04.2020 10:22



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