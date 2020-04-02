Коронавірус в Україні та світі: статистика за 2 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 2 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
▪️Вінницька область — 51 випадок;
▪️Волинська область — 10 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 10 випадків;
▪️Донецька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 6 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 19 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 74 випадки;
▪️Кіровоградська область — 7 випадків;
▪️м. Київ — 160 випадків;
▪️Київська область — 64 випадки;
▪️Львівська область — 11 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 14 випадків;
▪️Полтавська область — 5 випадків;
▪️Рівненська область — 19 випадків;
▪️Сумська область — 26 випадків;
▪️Тернопільська область — 106 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 4 випадки;
▪️Хмельницька область — 6 випадків;
▪️Чернівецька область — 143 випадки;
▪️Черкаська область — 54 випадки;
▪️Чернігівська область — 3 випадки.
Летальних випадків 20, одужало 13 осіб.
Загалом за добу в Україні зафіксовано 135 нових випадків захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 2 квітня 2020 року у світі зафіксовано 938 373 випадків захворювання на коронавірус (понад 216 тисяч із них у США, понад 110 тисяч – в Італії, понад 104 тисячі в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
194 330 осіб уже одужали. Втім 47 261, на жаль, стали летальними (13 155 із них – в Італії, 9 387 – в Іспанії, 4 032 –у Франції, 3 193 – у Китаї).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay