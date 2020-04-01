Коронавірус в Україні та світі: статистика за 1 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 22.00 1 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 1 квітня, в Україні зафіксовано 794 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
▪️Вінницька область — 49 випадків;
▪️Волинська область — 7 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 64 випадки;
▪️Кіровоградська область — 6 випадків;
▪️м. Київ — 134 випадки;
▪️Київська область — 57 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 12 випадків;
▪️Полтавська область — 2 випадки;
▪️Рівненська область — 15 випадків;
▪️Сумська область — 19 випадків;
▪️Тернопільська область — 98 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 104 випадки;
▪️Черкаська область — 52 випадки;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Летальних випадків 20, одужало 13 осіб.
Загалом за добу в Україні зафіксовано 149 нових випадків захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 1 квітня 2020 року у світі зафіксовано 911 308 випадків захворювання на коронавірус (понад 206 тисяч із них у США, понад 110 тисяч – в Італії, понад 102 тисячі в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
192 927 осіб уже одужали. Втім 45 497, на жаль, стали летальними (13 155 із них – в Італії, 9 053 – в Іспанії, 3 523 –у Франції, 3 193 – у Китаї).
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Фото: Pixabay