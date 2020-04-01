Коронавірус в Україні та світі: статистика за 1 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 22.00 1 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 1 квітня, в Україні зафіксовано 794 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 49 випадків;

▪️Волинська область — 7 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪️Донецька область — 6 випадків;

▪️Житомирська область — 5 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 13 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 64 випадки;

▪️Кіровоградська область — 6 випадків;

▪️м. Київ — 134 випадки;

▪️Київська область — 57 випадків;

▪️Львівська область — 6 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 12 випадків;

▪️Полтавська область — 2 випадки;

▪️Рівненська область — 15 випадків;

▪️Сумська область — 19 випадків;

▪️Тернопільська область — 98 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Хмельницька область — 3 випадки;

▪️Чернівецька область — 104 випадки;

▪️Черкаська область — 52 випадки;

▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Летальних випадків 20, одужало 13 осіб.

Загалом за добу в Україні зафіксовано 149 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 1 квітня 2020 року у світі зафіксовано 911 308 випадків захворювання на коронавірус (понад 206 тисяч із них у США, понад 110 тисяч – в Італії, понад 102 тисячі в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)

192 927 осіб уже одужали. Втім 45 497, на жаль, стали летальними (13 155 із них – в Італії, 9 053 – в Іспанії, 3 523 –у Франції, 3 193 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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