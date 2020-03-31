Вихідні у квітні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці

У квітні 2020 року на українців чекає 1 додатковий вихідний день.

Цьогоріч православні християни та греко-католики святкують Великдень 19 квітня, через це матимуть ще один вихідний у понеділок, 20 квітня.

Додатковий вихідний на українців чекає 20 квітня.

Католики святкують Великдень на тиждень раніше – 12 квітня.

Щоправда, додаткового вихідного після нього законом не передбачено.

Таким чином, у квітні 2020 українці працюватимуть 21 день, а відпочиватимуть – 9.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкувати Великдень в умовах карантину.

Фото: Pixabay

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