Вихідні у квітні 2020: коли і скільки будуть відпочивати українці

У квітні 2020 року на українців чекає 1 додатковий вихідний день.
Цьогоріч православні християни та греко-католики святкують Великдень 19 квітня, через це матимуть ще один вихідний у понеділок, 20 квітня.
Додатковий вихідний на українців чекає 20 квітня.
Католики святкують Великдень на тиждень раніше – 12 квітня.
Щоправда, додаткового вихідного після нього законом не передбачено.Також по темі: Великдень під час карантину: якою має стати церква під час пандемії? Топ фільмів, які можна подивитись під час карантину Карантин в Україні: що заборонено та дозволено
Таким чином, у квітні 2020 українці працюватимуть 21 день, а відпочиватимуть – 9.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як святкувати Великдень в умовах карантину.
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