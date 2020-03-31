Коронавірус в Україні та світі: статистика за 31 березня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 31 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 31 березня, в Україні зафіксовано 549 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
▪️Вінницька область — 36 випадків;
▪️Волинська область — 3 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 107 випадків;
▪️Київська область — 52 випадки;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 11 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 13 випадків;
▪️Сумська область — 10 випадків;
▪️Тернопільська область — 78 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 90 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Летальних випадків 13, одужало 8 людей.
Загалом за дому в Україні зафіксовано 69 нових випадків захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 30 березня 2020 року у світі зафіксовано 787 010 випадків захворювання на коронавірус (понад 164 тисяч із них у США, понад 101 тисяча – в Італії, понад 87 тисяч в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
166 088 осіб уже одужали. Втім 37 820, на жаль, стали летальними (11 591 із них – в Італії, 7 716 – в Іспанії, 3 187 – у Китаї).
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Фото: Pixabay