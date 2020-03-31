Коронавірус в Україні та світі: статистика за 31 березня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 31 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 31 березня, в Україні зафіксовано 549 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

▪️Вінницька область — 36 випадків;

▪️Волинська область — 3 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪️Донецька область — 6 випадків;

▪️Житомирська область — 5 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 13 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;

▪️Кіровоградська область — 4 випадки;

▪️м. Київ — 107 випадків;

▪️Київська область — 52 випадки;

▪️Львівська область — 6 випадків;

▪️Луганська область — 2 випадки;

▪️Одеська область — 11 випадків;

▪️Полтавська область — 1 випадок;

▪️Рівненська область — 13 випадків;

▪️Сумська область — 10 випадків;

▪️Тернопільська область — 78 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Хмельницька область — 3 випадки;

▪️Чернівецька область — 90 випадків;

▪️Черкаська область — 50 випадків;

▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Летальних випадків 13, одужало 8 людей.

Загалом за дому в Україні зафіксовано 69 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 березня 2020 року у світі зафіксовано 787 010 випадків захворювання на коронавірус (понад 164 тисяч із них у США, понад 101 тисяча – в Італії, понад 87 тисяч в Іспанії, понад 82 тисячі – у Китаї)

166 088 осіб уже одужали. Втім 37 820, на жаль, стали летальними (11 591 із них – в Італії, 7 716 – в Іспанії, 3 187 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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