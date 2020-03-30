Як не зіпсувати стосунки під час карантину: 5 рятівних порад

Як зберегти стосунки з другою половинкою під час карантину – корисні поради.

Під час карантину багато хто з нас замкнений у чотирьох стінах зі своєю другою половинкою. І це може стати неабияким випробуванням для стосунків.

Мабуть, ти вже в курсі, що після тримісячного карантину в Китаї різко зросла кількість розлучень. Цю сумну статистику багато хто пояснює саме тим, що пари проводили забагато часу разом.

То як пережити карантин і не розлучитись?

Що робити, аби зберегти та навіть покращити стосунки з коханою людиною під час вимушеної самоізоляції?

Ми зібрали 5 дієвих порад.

Як не зіпсувати стосунки під час карантину

Залишайте особистий простір

У період, коли ви знаходитесь під одним дахом 24 години на добу, дуже важливо давати одне одному більше вільного простору і часу на усамітнення.

Не потрібно щохвилини вигадувати якусь спільну активність. Іноді давай коханій людині можливість побути наодинці з собою.

Почитати книгу, пограти у комп’ютерну гру, прийняти ванну… А ти в цей час можеш приділити час собі, зайнятися хобі або просто порелаксувати насамоті.

Розподіліть домашні обов’язки

Обов’язково розподіліть між собою домашні обов’язки. Наприклад, вона готує вечерю, він – миє посуд. Або навпаки.

Такі домовленості допоможуть уникнути ситуації, коли хтось із вас займатиметься тільки своєю роботою, а хтось тягнутиме на собі весь домашній побут.

Відкладіть з’ясування стосунків

Кортить висказати другій половинці давно накопичені претензії? Карантин – не найкращий час для цього.

Звісно, ми не пропонуємо замовчувати образи і накопичувати весь негатив. Усі проблемні моменти треба обговорювати, це запорука здорових стосунків.

Втім перед тим, як починати з’ясування стосунків, не забудь, що від цього залежить твій психологічний комфорт до кінця карантину.

Якщо ж справа невідкладна і обговорити її треба просто зараз – принаймні, роби це тактовно.

Діліться цікавим

Читайте різні книжки, дивіться різні відеоролик и на ютюбі, проходьте різні тренінги.

А потім діліться з партнером найцікавішими фактами.

Так ви не втратите своєї індивідуальності, і вам завжди буде цікаво одне з одним.

Додайте романтики

Романтична вечеря з хорошим вином, свічками та романтичною музикою, яка переходить у пристрасну ніч кохання. Власне, коли, як не зараз?

Адже на карантині у вас є на це час, а голова не так сильно забита робочими питаннями.

Тож робіть одне одному масаж, займайтесь коханням, влаштовуйте романтичні сюрпризи. І тоді жоден карантин не зможе зіпсувати ваші стосунки.

Навпаки, вони зміцнішають і засяють новими фарбами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятись під час карантину.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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