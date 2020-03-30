Коронавірус в Україні та світі: статистика за 30 березня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 30 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні зафіксовано 480 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
- Вінницька область – 23;
- Волинська область – 2;
- Дніпропетровська область – 8;
- Донецька область – 6;
- Житомирська область – 5;
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 11;
- Івано-Франківська область – 41;
- Кіровоградська область – 4;
- Київ – 102;
- Київська область – 49;
- Львівська область – 6;
- Луганська область – 2;
- Одеська область – 8;
- Полтавська область – 1;
- Рівненська область – 11;
- Сумська область – 9;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 2;
- Чернівецька область – 75;
- Черкаська область – 50;
- Чернігівська область – 2.
Летальних випадків 11, одужала 6 людина.
Загалом за дому в Україні зафіксовано 62 нових випадків захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 30 березня 2020 року у світі зафіксовано 723 740 випадків захворювання на коронавірус (понад 143 тисяч із них у США, понад 97 тисяч – в Італії, понад 82 тисячі – у Китаї, понад 80 тисяч в Іспанії )Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
152 042 осіб уже одужали. Втім 34 018, на жаль, стали летальними (10 779 із них – в Італії, 6 803 – в Іспанії, 3 186 – у Китаї).
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Фото: Pixabay