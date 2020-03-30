Коронавірус в Україні та світі: статистика за 30 березня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 10.00 30 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні зафіксовано 480 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Вінницька область – 23;

Волинська область – 2;

Дніпропетровська область – 8;

Донецька область – 6;

Житомирська область – 5;

Закарпатська область – 1;

Запорізька область – 11;

Івано-Франківська область – 41;

Кіровоградська область – 4;

Київ – 102;

Київська область – 49;

Львівська область – 6;

Луганська область – 2;

Одеська область – 8;

Полтавська область – 1;

Рівненська область – 11;

Сумська область – 9;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 1;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 2;

Чернівецька область – 75;

Черкаська область – 50;

Чернігівська область – 2.

Летальних випадків 11, одужала 6 людина.

Загалом за дому в Україні зафіксовано 62 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 березня 2020 року у світі зафіксовано 723 740 випадків захворювання на коронавірус (понад 143 тисяч із них у США, понад 97 тисяч – в Італії, понад 82 тисячі – у Китаї, понад 80 тисяч в Іспанії )

152 042 осіб уже одужали. Втім 34 018, на жаль, стали летальними (10 779 із них – в Італії, 6 803 – в Іспанії, 3 186 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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