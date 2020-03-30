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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 30 березня – інтерактивна карта / 30.03.2020 10:23
30.03.2020 10:23
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 30 березня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу станом на 10.00 30 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні зафіксовано 480 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

  • Вінницька область – 23;
  • Волинська область – 2;
  • Дніпропетровська область – 8;
  • Донецька область – 6;
  • Житомирська область – 5;
  • Закарпатська область – 1;
  • Запорізька область – 11;
  • Івано-Франківська область – 41;
  • Кіровоградська область – 4;
  • Київ – 102;
  • Київська область – 49;
  • Львівська область – 6;
  • Луганська область – 2;
  • Одеська область – 8;
  • Полтавська область – 1;
  • Рівненська область – 11;
  • Сумська область – 9;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 1;
  • Херсонська область – 1;
  • Хмельницька область – 2;
  • Чернівецька область – 75;
  • Черкаська область – 50;
  • Чернігівська область – 2.

Летальних випадків 11, одужала 6 людина.

Загалом за дому в Україні зафіксовано 62 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 березня 2020 року у світі зафіксовано 723 740 випадків захворювання на коронавірус (понад 143 тисяч із них у США, понад 97 тисяч – в Італії, понад 82 тисячі – у Китаї, понад 80 тисяч в Іспанії )

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

152 042 осіб уже одужали. Втім 34 018, на жаль, стали летальними (10 779 із них – в Італії, 6 803 – в Іспанії, 3 186 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: коронавірус
30.03.2020 10:23



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