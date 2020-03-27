Ми склали для тебе ТОП продуктів, які захищають від вірусів.

Початок весни, коли здається, ніби відчутно потепліло, насправді є найнебезпечнішим. Оскільки, така пора є дуже сприятливою для поширення вірусів.

Проте не варто панікувати та одразу бігти в аптеку. Достатньо всього-на-всього заглянути до холодильника.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, які продукти можуть захистити від вірусів.

Топ-7 продуктів, які захищають від вірусів.

Імбир

Імбир багатий на натрій, цинк, калій, залізо, солі, магній, фосфор та кальцій. А також на вітаміни групи А, В та С.

У його складі містяться незамінні для людського організму анінокислоти, такі як треонін, триптофан та метіонін.

Імбир є чудовим тонізуючим продуктом та антиоксидантом. Він прекрасно захищає від застуди та грипу.

Кисломолочні продукти

Кефір та йогурт містять вітаміни А, В та D. Вони добре впливають на роботу травної системи та покращують імунітет.

Це все завдяки ацидофільній паличці, яка сприяє сквашуванню молока.

Дуже добре, якщо у тебе є йогуртниця. Тоді у користі кисломолочних продуктів можна бути впевненим на 100 відсотків.

Ківі

Якщо думаєш, що у цитрусових вмісту вітаміну С найбільше, то ти помиляшся. У ківі його вміст набагато переважає.

Тому цей фрукт також дуже добре захищає тебе від вірусів та шкідливих бактерій.

Його можна їсти просто так, додавати до салатів із йогуртом, та вживати з домашнім сиром.

Капуста

Різновидів капусти є велика кількість – білокачанна, брюсельська, броколі та багато інших.

Хто б міг подумати, що вона буде хорошим продуктом для захисту від вірусів.

До її складу входять вітамін С, фосфор, калій, клітковина та велика кількість біологічно-активних речовин.

Капуста допомагає зміцнити імунітет і захищає від захворювання.

Чорний шоколад

Шоколад є не лише хорошим антидепресантом, а й допомагає боротись з вірусами. Окрім того, він має багато вітамінів: А, групи В, С, D, E, F.

Шоколад є чудовим антиоксидантом. Він має фосфор, кальцій та магній.

Така велика кількість корисних речовин просто не дасть вірусу підступитись до тебе.

Експерти радять вживати 30 грамів шоколаду на день.

Зелений чай

Ще один надзвичайно корисний продукт. Зелений чай має вітаміни С, P, B, K, PP. До його складу входять фтор, цинк, йод, мідь та марганець.

Чай є гарним антиоксидантом. Він стимулює виділенню Т-лімфоцитів, які підвищують наш імунітет.

Мед

До складу цього солодкого продукту входить глюкоза, фруктоза, залізо, йод, магній, калій та кальцій.

Мед багатий на вітаміни А, групи В, С, Е та К. Тобі буде достатньо всього однієї ложки цього продукту в день.

Найкраще його поєднувати з сухофруктами та горіхами.

Так твій організм стане стійким до різних вірусів та бактерій.

Тепер ти знаєш, які продукти потрібно додати до свого раціону, щоб захистити себе від вірусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості морської капусти.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

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