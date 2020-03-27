Коронавірус в Україні та світі: статистика за 27 березня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу за 27 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні зафіксовано 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Чернівецька область – 47;
Місто Київ – 47;
Київська область – 32;
Тернопільська область – 25;
Івано-Франківська область – 24;
Рівненська область – 9.
Запорізька область– 8.
Вінницька область – 5.
Одеська область– 4.
Дніпропетровська область – 3;
Львівська область – 3;
Житомирська область – 2;
Черкаська область– 2;
Донецька область – 2.
Волинськаобласть – 2.
Луганська область– 1.
Херсонська область – 1.
Закарпатська область – 1.
Летальних випадків 5, одужала 1 людина.
Загалом за дому в Україні зафіксовано 62 нових випадків захворювання на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 27 березня 2020 року у світі зафіксовано 537 042 випадків захворювання на коронавірус (майже 86 тисяч у США, понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 80 тисяч – в Італії)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
123 268 осіб уже одужали. Втім 24 110, на жаль, стали летальними (8215 із них – в Італії, 4365 – в Іспанії, 3174 – у Китаї).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay