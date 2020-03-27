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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика за 27 березня – інтерактивна карта / 27.03.2020 10:35
27.03.2020 10:35
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Коронавірус в Україні та світі: статистика за 27 березня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу за 27 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні зафіксовано 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Чернівецька область – 47;

Місто Київ – 47;

Київська область – 32;

Тернопільська область – 25;

Івано-Франківська область – 24;

Рівненська область – 9.

Запорізька область– 8.

Вінницька область – 5.

Одеська область– 4.

Дніпропетровська область – 3;

Львівська область – 3;

Житомирська область – 2;

Черкаська область– 2;

Донецька область – 2.

Волинськаобласть – 2.

Луганська область– 1.

Херсонська область – 1.

Закарпатська область – 1.

Летальних випадків 5, одужала 1 людина.

Загалом за дому в Україні зафіксовано 62 нових випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 березня 2020 року у світі зафіксовано 537 042 випадків захворювання на коронавірус (майже 86 тисяч у США, понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 80 тисяч – в Італії)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

123 268 осіб уже одужали. Втім 24 110, на жаль, стали летальними (8215 із них – в Італії, 4365 – в Іспанії, 3174 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: коронавірус
27.03.2020 10:35



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