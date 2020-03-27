Найпопулярніші приколи і жарти про коронавірус, карантин та самоізоляцію.

Коронавірус і карантин – головні теми весни 2020 року.

Звісно, веселого тут мало, але люди не втрачають оптимізму і жартують над собою та над злобним вірусом.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найсмішніші приколи про коронавірус у фото та відео.































Коронавірус і карантин: жарти, меми та приколи із соцмереж / 16 фотографій

Путін про коронавірус – прикол

Шварценеггер із поні на карантині – відео

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 20 Мар 2020 в 3:48 PDT

Пісні про карантин – відео

С праздником Новруз, друзья! Здоровья!❤А вот и психологический антивирус – полная версия самого актуального и жизнеутверждающего хита этих дней от Брендон Стоуна✌P.S. Кто ждёт его гастроли в Баку?🤔 Posted by Заур Алиев on Friday, 20 March 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталий Кузьминых (@vitaly_just.do.it) 26 Мар 2020 в 4:24 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на карантині.

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