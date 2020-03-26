Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу за 26 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 26 березня, в Україні зафіксовано 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Чернівецька область – 42;

Місто Київ – 34;

Київська область – 24;

Тернопільська область – 15;

Івано-Франківська область – 5;

Одеська область– 4.

Запорізька область– 2.

Житомирська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська область– 2;

Донецька область – 1.

Волинськаобласть – 2.

Луганська область– 1.

Херсонська область – 1.

Вінницька область – 1.

Летальних випадків 5, одужала 1 людина.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 26 березня 2020 року у світі зафіксовано 472 790 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 74 тисяч – в Італії)

114 911 осіб уже одужали. Втім 21 313, на жаль, стали летальними (7503 із них – в Італії, 3647 – в Іспанії, 3169 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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