Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу за 26 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 26 березня, в Україні зафіксовано 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Чернівецька область – 42;
Місто Київ – 34;
Київська область – 24;
Тернопільська область – 15;
Івано-Франківська область – 5;
Одеська область– 4.
Запорізька область– 2.
Житомирська область – 2;
Дніпропетровська область – 2;
Львівська область – 2;
Черкаська область– 2;
Донецька область – 1.
Волинськаобласть – 2.
Луганська область– 1.
Херсонська область – 1.
Вінницька область – 1.
Летальних випадків 5, одужала 1 людина.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 26 березня 2020 року у світі зафіксовано 472 790 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 74 тисяч – в Італії)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
114 911 осіб уже одужали. Втім 21 313, на жаль, стали летальними (7503 із них – в Італії, 3647 – в Іспанії, 3169 – у Китаї).
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Фото: Pixabay