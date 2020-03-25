Як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті

Як самостійно зняти гель-лак у домашніх умовах так, щоб після цього не довелося кілька місяців відновлювати нігті?
Під час карантину, коли всі салони краси закриті, це питання є актуальним для багатьох жінок і дівчат.
Ранок у Великому Місті розібрався в процесі та зараз усе тобі розкаже.
Що потрібно для зняття гель-лаку
- Засіб для зняття лаку
- Ватні диски – 3 шт
- Фольга або багаторазові фіксатори для ватних дисків
- Апельсинові палички або лопатка-пушер
- Пилочка і баф для поліровки
- Масло для кутикули або живильний крем для рук
Як зняти гель-лак вдома: покрокова інструкція
- Змасти ділянки навколо нігтів маслом для кутикули або кремом.
- Розріж кожен ватний диск на 4 частини і приготуй 10 шматочків фольги
- Зніми верхній шар гель-лаку пилочкою.
- Намочи шматочки ватних дисків засобом для зняття лаку, приклади до нігтів та щільно примотай фольгою.
- Почекай 20 хвилин, час від часу злегка масуючи нігті.
- Зніми з нігтів фольгу разом із ватними дисками та гель-лаком. Якщо необхідно – можеш трішки піддіти апельсиновою паличкою або пушером.
- Акуратно видали рештки лаку за допомогою апельсинової палички.
- Відполіруй ніготь бафом, помий руки та знову нанеси масло для кутикули або крем.
Як зняти гель лак вдома – відео
Як не можна знімати гель-лак
- У жодному випадку не відколупуй і не здирай гель-лак із нігтів. Так ти можеш серйозно пошкодити нігтьову пластину – відновлювати її доведеться кілька місяців.
- Не спилюй залишки лаку пилкою – для цього можна використовувати тільки спеціальний баф.
- Не поліруй нігті дуже ретельно – нігтьова пластина стане занадто тонкою і почне ламатися.
Знімай гель-лак вдома правильно – і читай інші наші матеріали.
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Фото: Unsplash
Аліна Литвиненко