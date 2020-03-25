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ICTV / Ранок / Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта / 25.03.2020 10:16
25.03.2020 10:16
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Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу за 25 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Чернівецька область – 38;

Місто Київ – 31;

Київська область – 22;

Івано-Франківська область – 5;

Тернопільська – 4;

Запорізька – 2.

Житомирська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська – 1;

Донецька область – 1.

Волинська – 1.

Луганська – 1.

Одеська – 1.

Летальних випадків 4, одужала 1 людина.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 25 березня 2020 року у світі зафіксовано 423 670 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 69 тисяч – в Італії)

Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду

108 629 осіб уже одужали. Втім 18 923, на жаль, стали летальними (6820 із них – в Італії, 3160 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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Теги: коронавірус
25.03.2020 10:16



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