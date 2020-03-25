Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу за 25 березня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Чернівецька область – 38;
Місто Київ – 31;
Київська область – 22;
Івано-Франківська область – 5;
Тернопільська – 4;
Запорізька – 2.
Житомирська область – 2;
Дніпропетровська область – 2;
Львівська область – 2;
Черкаська – 1;
Донецька область – 1.
Волинська – 1.
Луганська – 1.
Одеська – 1.
Летальних випадків 4, одужала 1 людина.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 25 березня 2020 року у світі зафіксовано 423 670 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 69 тисяч – в Італії)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
108 629 осіб уже одужали. Втім 18 923, на жаль, стали летальними (6820 із них – в Італії, 3160 – у Китаї).
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Фото: Pixabay