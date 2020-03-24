Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: інфографіка

Як довго Covid-19 може жити на папері, пластику, металі та інших поверхнях? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію.
Підхопити коронавірус Covid-19 можна не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й торкаючись до заражених предметів.
Причому, час виживання вірусу на різних поверхнях відрізняється – від кількох годин до кількох днів.
Найменше він витримує в повітрі, найдовше – на склі та пластику,
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях
Пластик: 5 днів
Скло: 5 днів
Дерево: 4-5 днів
Сталь: 2 дні
Картон: 24 години
Одяг та маски: 12 годин
Медичні рукавички: 8 годин
Алюміній: 2-8 годин
Мідь: 4 години
Повітря: 3 години
Як не заразитися коронавірусом контактним шляхом?
- Залишайся вдома та виходь на вулицю лише у випадку крайньої необхідності
- Після контакту з будь-якими потенційно зараженими поверхнями ретельно мий руки з милом або обробляй їх антисептиком.
- Обробляй підозрілі поверхні. Мило і миючі засоби з дезінфікувальними властивостями здатні знищіти вірус за кілька хвилин.
- Не доторкайся руками до обличчя.
- У магазині використовуй одноразові рукавички, які потрібно викинути одразу після застосування.
- Намагайся купувати упаковані продукти.
- Якщо є можливість, після покупки відправляй продукти на карантин. Тобто не чіпай їх кілька днів, поки потенційні мікроби не загинуть.
- Плати у магазині безконтактно, оскільки на грошах і банківській картці коронавірус прекрасно себе почуває.
- Ретельно мий у гарячій воді всі продукти, які можна помити.
- Обробляй мобільний телефон та ключі щоразу, коли повертаєшся з вулиці.
- Частіше пери одяг, у якому виходиш на вулицю.
- Чхай лише в одноразову серветку, яку одразу ж треба викинути в смітник, а руки помити чи обробити спиртовмісним санітайзером
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик своїми руками.
Головне фото: Pixabay
Аліна Литвиненко