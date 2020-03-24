Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 24 березня, в Україні зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Місто Київ – 29;

Чернівецька область – 25;

Київська область – 15;

Івано-Франківська область – 5;

Житомирська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська – 2;

Тернопільська – 1;

Донецька область – 1.

Летальних випадків 3, одужала 1 людина.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 березня 2020 року у світі зафіксовано 382 108 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 63 тисяча – і Італії)

101 857 осіб уже одужали. Втім 16 574, на жаль, стали летальними (6077 із них – в Італії, 3160 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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