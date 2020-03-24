Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 24 березня, в Україні зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Місто Київ – 29;
Чернівецька область – 25;
Київська область – 15;
Івано-Франківська область – 5;
Житомирська область – 2;
Дніпропетровська область – 2;
Львівська область – 2;
Черкаська – 2;
Тернопільська – 1;
Донецька область – 1.
Летальних випадків 3, одужала 1 людина.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 24 березня 2020 року у світі зафіксовано 382 108 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 63 тисяча – і Італії)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
101 857 осіб уже одужали. Втім 16 574, на жаль, стали летальними (6077 із них – в Італії, 3160 – у Китаї).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay