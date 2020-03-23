Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 23 березня, в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Місто Київ – 31;
Чернівецька область – 25;
Київська область – 5;
Івано-Франківська область – 3;
Житомирська область – 2;
Дніпропетровська область – 2;
Львівська область – 2;
Черкаська – 1;
Тернопільська – 1;
Донецька область – 1.
Летальних випадків 3, одужало 8 чоловік.
Коронавірус в Україні – інтерактивна карта
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 23 березня 2020 року у світі зафіксовано 341 365 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 59 тисяча – і Італії)Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
98 866 осіб уже одужали. Втім 14 759, на жаль, стали летальними (5476 із них – в Італії, 3153 – у Китаї).
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Фото: Pixabay