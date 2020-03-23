Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні, 23 березня, в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Місто Київ – 31;

Чернівецька область – 25;

Київська область – 5;

Івано-Франківська область – 3;

Житомирська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська – 1;

Тернопільська – 1;

Донецька область – 1.

Летальних випадків 3, одужало 8 чоловік.

Коронавірус в Україні – інтерактивна карта

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 23 березня 2020 року у світі зафіксовано 341 365 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 59 тисяча – і Італії)

98 866 осіб уже одужали. Втім 14 759, на жаль, стали летальними (5476 із них – в Італії, 3153 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.