Топ фільмів, які можна подивитись під час карантину

З 12 березня майже по всій території України запровадили карантин через можливе поширення коронавірусу.
Але що ж робити в такій ситуації? Адже майже три тижні ми будемо вдома.
Ранок у Великому Місті допоможе тобі згаяти час. Пропонуємо найкращі фільми для перегляду під час карантину.
Топ-5 фільмів
Зелена книга
Оскароносний драмедійний біографічний фільм про подорож відомого темношкірого піаніста та його водія Півднем США.
Кіно розкриває проблему расизму в Америці. В ньому наголошується на тому, що попри славу та талант, свого часу в США багато що вирішував колір шкіри.
Це історія про рівноправність, дружбу та мистецтво.
Рано чи пізно все можна змінити, і навіть злощасна “Зелена книга” – список закладів, які заборонялось відвідувати темношкірим, буде забута.
Зомбіленд
На Землі настав зомбі-апокаліпсис. Проте не варто одразу закочувати очі та говорити: “Що візьмеш з цих нерозумних істот, заражених вірусом, які лише й хочуть, щоб з`їсти твій мозок?”
Але Зомбіленд – не належить до відомої нам історії.
Фільм, який через жорстокість, кровопролиття та страхітливий грим, все одно змусить тебе сміятись до сліз.
Звучить як парадокс, але це правда.
Папаньки
Карантин достатньо довгий, і одні лиш фільми ти точно не дивитимешься три тижні. Тому чудовим способом згаяти час буде серіал.
Пропонуємо тобі комедію Папаньки від Дизель-шоу.
Що може об`єднувати чотирьох абсолютно різних друзів, які живуть в одній багатоповерхівці?
Звичайно ж, питання виховання дітей. Троє батьків та один завзятий холостяк потраплять в захопливі та неочікувані пригоди.
Ультраамериканці
Американський комедійний бойовик з Джессі Айзбергом та Крістен Стюард в головних ролях.
Фільм розповідає про хлопця-невдаху, який нічого не прагне від життя та має дівчину Фібі.
Проте все перевертається з ніг на голову.Також по темі: Коронавірус в Україні: всю країну відправили на карантин Фільм Черкаси: яким має бути українське кіно про війну Найкращі мотиваційні фільми, які нададуть сил рухатись вперед
Виявляється, що невдаха є сплячим агентом, який навчений професійно вбивати.
Забуте минуле повернеться. А Фібі – кохана головного героя, буде не менш смертоносною за свого хлопця.
Цікавим є те, що реальною основою фільму є американська спецслужба програми “МК-Ультра”.
Дільничий з ДВРЗ
Ще один комедійний іронічний серіал про опера столичного відділення, якого через скандал на колишній роботі, були змушені перевести працювати дільничим у провінцію.
Очікувалось спокійне, нудне та рутинне життя.
Проте напарник Петро Дзюба точно не дасть засумувати. Попереду розкриття злочинів небезпечного кримінального угрупування.
Детектив та комедія яскраво переплелись в одній стрічці. Серіальний запій буде тобі запезпечено.
Обирай найкращий для себе фільм. Бережи своє здоров`я, не панікуй та насолоджуйся переглядом якісного кіно.
Нагадаємо, раніше ми публікували кращі фільми для всієї родини.