Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Статистика по областях така:

Чернівецька область – 15;

Місто Київ – 3;

Київська область – 2;

Житомирська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Івано-Франківська область – 1;

Донецька область – 1.

Летальних випадків 3, одужала поки що одна людина.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 20 березня 2020 року у світі зафіксовано 246 275 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 41 тисяча – і Італії)

86 035 осіб уже одужали. Втім 10 038, на жаль, стали летальними (3405 із них – в Італії, 3133 – у Китаї).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Pixabay

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