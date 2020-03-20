Коронавірус в Україні та світі: статистика станом на сьогодні – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу щодня стрімко міняється. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Статистика по областях така:
Чернівецька область – 15;
Місто Київ – 3;
Київська область – 2;
Житомирська область – 2;
Дніпропетровська область – 2;
Івано-Франківська область – 1;
Донецька область – 1.
Летальних випадків 3, одужала поки що одна людина.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 20 березня 2020 року у світі зафіксовано 246 275 випадків захворювання на коронавірус (понад 81 тисяча з них – у Китаї, понад 41 тисяча – і Італії)
86 035 осіб уже одужали. Втім 10 038, на жаль, стали летальними (3405 із них – в Італії, 3133 – у Китаї).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Pixabay