Кориця і касія: в чому різниця і чому ми роками їмо підробку

Кориця і касія – чим відрізняються ці спеції і як перевірити, що саме ми додаємо в страви та десерти.

Купуючи палички кориці, ми навіть не підозрюємо, що найчастіше під виглядом справжньої спеції нам продають її дешевий та шкідливий аналог – касію.

У чому різниця?

Кориця

Кориця – це частина кори вічнозеленої рослини Cinnamomum zeylanicyn, яка росте на Шрі-Ланці та в Західній Індії. Це дорога, якісна і дуже корисна спеція.

Для виробництва справжньої кориці використовують тільки тонкий внутрішній шар кори молодих пагонів. Його висушують на сонце, після цього – вручну скручують у трубочки.

Касія

Касія, або ж фальшива кориця, виготовляється з рослини Cinnamomum aromaticum. Вона росте у Китаї, В’єтнамі, а також Індонезії.

Для виробництва касії використовують не трирічні пагони, а дерева 7-10-річного віку. Причому, в хід іде не лише внутрішня частина, але й уся кора.

Майже всі корисні властивості, які має справжня кориця, у касії відсутні. Більше того, споживати її у великих кількостях небезпечно.

Адже касія містить отруйну речовину – кумарин – якого немає в справжній спеції.

Чим шкідливий кумарин?

При зловживанні касією, кумарин може викликати такі симптоми:

Головокружіння та головні болі.

Розлади шлунка, діарея.

Проблеми з нирками та печінкою.

Також касію не варто вживати вагітним. При передозуванні м’язові скорочення матки стають частішими, що може призвести до викидня.

Як відрізнити корицю від касії

Колір

Колір справжньої кориці світло-коричневий, касії – темніший, майже шоколадний.

Структура паличок

Палички кориці мають багато дрібних завитків, що за товщиною нагадують лист паперу. Вони крихкі і легко ламаються в руках.

Палички касії товстіші та зазвичай мають лише два широкі завитки.

Касія значно твердіша, ніж кориця, її буває важко подрібни навіть у кавомолці.

Смак і аромат

Кориця має тонкий, ніжний аромат і м’який солодкуватий смак. Касії притаманний більш виражений пряний запах і дещо гоструватий смак.

Надпис на упаковці

На упаковці кориці має бути написано Cinnamomum zeylonicum, на упаковці касії – Cinnamomum aromaticum.

Втім далеко не завжди виробники сумлінно вказують цю інформацію.

Також варто звернути увагу на країну походження.

Якщо це Шрі-Ланка, висока імовірність того, що ти тримаєш у руках саме корицю. Якщо ж на упаковці вказані Китай, В’єтнам або Індонезія – це точно касія.

Ціна

Цейлонська кориця – недешева спеція. Її вартість зазвичай у кілька разів більше, ніж у касії.

Як виглядають кориця і касія

Уважно подивись на ці фото, аби раз і на завжди запам’ятати відмінності між корицею та касією.

Як перевірити якість порошку кориці?

Без сумніву, краще купувати корицю в паличках і дрібнити її самостійно – за допомогою кавомолки або млинка.

Так ти точно будеш знати, що споживаєш натуральний та якісний продукт.

Втім якщо такої можливості немає, радимо провести простий експеримент.

Задля цього насип трохи кориці в чайну ложку. Зверху додай кілька крапель йоду.

Якщо колір порошку зміниться на темно синій, майже чорний колір – це касія. Якщо ж стане яскраво синім – натуральна кориця.

Споживайте лише якісні спеції та читайте інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.

Аліна Литвиненко

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