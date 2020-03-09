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ICTV / Ранок / Календар стрижок на березень 2020: коли краще стригтися / 09.03.2020 17:05
09.03.2020 17:05
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Календар стрижок на березень 2020: коли краще стригтися


У який день варто стригти волосся за місячним календарем у березні 2020 року, а в які дні краще відмовитися від візиту у салон краси, щоб твоя зачіска була по-весняному елегантною і розкішною, а волосся блищало і було здоровим? 

Березень – перший місяць весни, і усі прощаються з надокучливими шапками. 

Весною хочеться йти проти вітру, і щоб волосся красиво блищало. 

До того ж, початок весни просто зобов’язує всіх жінок сходити у салон краси, щоб до 8 березня світитися щастям. 

Коли краще стригти волосся за місячним календарем на березень 2020 року, а в які дні відмовитися від маніпуляцій зі своїм волоссям? Ранок у Великому Місті підготував для тебе список сприятливих та несприятливих днів для стрижки.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у березні 2020

1, 3, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 26, 28, 30 березня 

Детальний календар стрижок на березень 2020

1 березня: якщо підстригтися у цей день, то волосся після зрізання починає рости швидше, а його будова поліпшується.

3 березня: у цей день можна трішки вкоротити кінчики волосся – воно довго не буде сіктися.

5 березня: краще стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблені локони.

6 березня: сприятливий день для стрижки волосся, ще й отримаєш заряд позитиву.

7 березня: це саме той день для зміни свого образу. Зроби нову зачіску, а стрижка піде на користь, і волосся стане доглянутим, м’яким і шовковистим.

Також по темі: Модні куртки на весну 2020: головні тренди сезону Магнітні бурі у березні 2020 – календар небезпечних дат Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

15 березня: твоя нова зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв’язки.

23 березня: після стрижки у цей день волосся відростатиме швидко.

24 березня: стрижка на стику місячних днів надасть тобі сил для нових планів і роботи.

26 березня: у цей день похід до перукаря сприятиме зростанню і розкриттю внутрішнього потенціалу.

28 березня: можна стригти волосся і сміливо експериментувати зі своєю зовнішністю – ти залишишся задоволеною.

30 березня: час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

Несприятливі дні для стрижки в березні 2020:

4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 31 березня

Всі інші дні березня, не позначені в переліку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для походу в салон краси.

Календар стрижок

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на березень 2020.

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Теги: місячний календар, поради
09.03.2020 17:05



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