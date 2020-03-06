Почему мужчины изменяют и как этого избежать: советы психолога

Почему мужчины извеняют? Ответ на этот вопрос мы искали вместе с психологом Владимиром Гариповым.

Утверждение о том, что все мужчины изменяют, уже стало просто пословицей в лексиконе женщин. А мужчины, в свою очередь, прикрываются устоявшимся выражением “мужчины издревле полигамны”.

– Прежде, чем обсуждать этот важный и наболевший вопрос, хочу сказать – что бы вы не делали и как бы вы себя не вели, всегда ответственность за неверность в паре лежит на том, кто принял решение об измене, – рассказывает психолог Владимир Гарипов.

Не существует универсальной инструкции о том, как избежать измен и в каждой паре все ситуации уникальны. Но давайте рассмотрим несколько примеров.

Почему изменяет мужчина

1. Мужчине нравится завоевывать женщин

Когда мужчина может заполучить интересную женщину – это удовлетворение его нарциссизма.

Он сразу же думает: “я красавчик, я могу”. Проблемы на работе, кризис среднего возраста, изменения во внешности и здоровье – все эти факторы влияют на самооценку.

А измена – способ ее повысить, доказать себе и миру, что “я еще могу!”

2. Потеря интереса

Женщина перестала быть интересной для мужчины, стала скучной, непривлекательной, перестала следить за собой, перестала развиваться.

3. Мужчина не способен находиться в близких отношениях

Неверность – частая проблема контрзависимых людей. Она появляется от чрезмерного присутствия родителей в жизни ребенка – тотального контроля или тотальной опеки.

Тогда нахождение в близких отношениях у человека ассоциируется с отсутствием свободы, и он пытается убежать.

Второй случай – это когда присутствие родителей в жизни ребёнка было очень хаотично. Каждый раз, когда ребенок неожиданно теряет родителей, он не знает когда и на сколько уйдут родители, а может, они вообще не вернутся.

Ребенок испытывает боль, а во взрослой жизни начинает испытывать страх потерять своего партнёра и боязнь, что в этой близости его поглотят.

Поэтому, когда отношения становятся близкими, такой человек предпочитает сбежать, иногда через измену.

4. Мужчина не боится ответственности и последствий своих поступков

Если ему не ценны отношения с женщиной, он понимает, что его все равно простят и все обиды забудут, он будет изменять.

В таких отношениях, когда женщина все равно все прощает, она часто находится “на крючке” (материальном или моральном).

Что делать, если мужчина изменяет

1. Быть интересной самой себе и нравится самой себе, развиваться.

Мужчина будет испытывать к вам интерес, а не скуку, переживать чтоб вы не ушли, если вы будете достойной для него женщиной.

Когда женщина развивается, у нее есть что принести в отношения и чем делиться с мужчиной.

Когда женщина черпает что-то из внешнего мира и самой себя, она интересна.

2. Дать мужчине понять, что ему придется конкурировать с другими мужчинами

Это легко сделать: когда женщина интересна самой себе – она привлекательна и для других мужчин.

Тогда мужчине придется постоянно как-будто завоевывать вас, удовлетворяя свою нарциссическую часть.

Ведь, обладая такой интересной женщиной, он чувствует, что обладает “трофеем” и тогда нет необходимости “ходить налево” и получить другие “трофеи”.

Також по темі: В активному пошуку: де зустріти чоловіка своєї мрії Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога Де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків?

3. Не находиться в отношениях с козлом

Если у мужчины низкие моральные принципы, он ведет себя как нарцисс или бабник, вы действительно должны быть готовы уйти.

4. И напоследок – один универсальный, но самый действенный способ – постройте доверительные отношения в паре.

Сделайте так, чтоб мужчина мог делиться с вами своими проблемами во время кризисов, а вы – с ним.

Научитесь разговаривать друг с другом и доверять свои желания и секреты друг другу. Помните, мы, люди, а не моно- или поли-, и мы испытываем тягу к близким отношениям. Только в честных отношениях между мужчиной и женщиной появляется ценность друг друга. И тогда риск измены становится минимальным.

Напомним, ранее Утро в Большом Городе рассказывало, как увеличить мужскую силу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.