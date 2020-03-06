MACHETE відзняв кліп за 40 хвилин на даху столичної висотки – Відео

Соліст групи MACHETE Ярослав Малий презентував відео на український трек Життя Того Варте.

Відомий музикант і соліст групи MACHETE Ярослав Малий напередодні презентації нового альбому I’MPULS, яка відбудеться 7 березня в Stereo Plaza, зняв відео на український трек Життя Того Варте.

Пісня стала саундтреком до фільму українського режисера Кадіма Тарасова Звичайний ранок.

Картина вже здобула п’ять міжнародних кінопремій, одна з них в Індії, інша – в США на Toronto Short Film Festival.

Протягом усього відео соліст групи MACHETE з гітарою з’являється на тлі наймальовничіших видів Києва.

Ми знімали на даху будинку, який знаходиться на другій лінії Дніпра. Це дуже елітна будівля, туди неможливо потрапити, але наш друг купив там квартиру з виходом на терасу, і ми цим скористалися, – зізнався Кадім Тарасов.

За словами режисера, перед ним не стояло серйозного концептуального завдання зняти шедевральне відео, тому вони просто вийшли на дах будинку, взяли з собою чай і, насолоджуючись видами Києва, всього за 40 хвилин зняли кліп.

Вийшло легко і по-дружньому. Хотілося просто показати Київ. Ми поставили Ярослава, дали йому гітару в руки, з’єднали їх разом і зняти кліп, – прокоментував режисер.

А в цей час сам Ярослав Малий активно готується до презентації нової програми у Києві.

Ми готуємо велике шоу, світлове і звукове. На сцені буде п’ять музикантів і ще один гість, який прилетить із Франції. Він – перша скрипка Брюссельського симфонічного оркестру, ми зіграємо з ним кілька треків. У нас українські музиканти, молоді, фантастичні, вони ще ніде особливо не показувались, але при цьому мають почуття смаку і музики, найкращі на сьогоднішній день. Я пишаюся, що ми працюємо разом, – поділився соліст групи MACHETE.

Нагадаємо, презентація нового альбому I’MPULS відбудеться в Києві 7 березня в Stereo Plaza.

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