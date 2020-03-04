Що дозволяється та заборонено на Великий піст перед Великоднем.
Великий піст – одна з найважливіших підготовок перед головним християнським святом – Світлим Христовим Воскресінням.
Одним із найсуворіших тижнів цієї події є перший та останній, які називають страсними. Великий піст пов’язаний із сорокаденним постом Христа в пустелі.
Також варто зазначити, що цей піст не має чітких дат і закінчується перед Великоднем.
В 2020 році Великий піст триває з 2 березня по 18 квітня.
А вже 19 квітня святкують Великдень, коли українці ходять у церкву святити паски й інші традиційні страви.
Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись та розповість, що можна та заборонено їсти у Великий піст 2020.
Що можна та заборонено їсти у Великий піст
Що не можна їсти у Великий піст
У Великий піст категорично забороняється вживати їжу тваринного походження. До таких продуктів входить:
- яловичина;
- свинина;
- птиця;
- молоко;
- сир;
- яйця;
- масло;
- сметана;
- жир.
У перший день посту взагалі не можна нічого їсти. Спочатку людина розпочинає свою підготовку до Великодня з голодування та в такий спосіб очищує свій організм.
Також їсти забороняється на Страсну п’ятницю, 17 квітня.
Що можна їсти у Великий піст
У понеділок, середу та п’ятницю можна пити воду, компоти, їсти хліб, овочі та фрукти.
У вівторок та четвер дозволяється вживати гарячу їжу, але несолену та без олії.
На вихідні вже можна до таких страв додавати трохи олії рослинного походження.Також по темі: Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Вихідні в березні 2020: скільки будемо відпочивати на свята
Окрім того, в період 40-денного посту існують особливі дати.
7 квітня – день Благовіщення Пресвятої Богородиці, можна їсти гарячу їжу, рибу та випити трохи вина.
11 квітня – Лазарева субота, дозволяється вживати рибну ікру.
Також на Вербну неділю, 12 квітня, можна додати до свого раціону рибу.
Кому заборонено дотримуватись Великого посту-2020
У церквах радять до Великого посту готуватись ще за тиждень до його початку й поступово відмовлятись від їжі, яка в цей період заборонена.
Проте деяким людям все ж не можна обмежувати свій раціон.
Хворим, дітям, літнім людям та вагітним жінкам варто відмовитись від дотримання Великого посту.
Перед такою вагомою подією радять проконсультуватись з лікарем, який дозволить або ж заборонить тобі так суворо обмежувати свій раціон.
Віруюяни називають Великий піст періодом фізичного та духовного очищення. А також він є важливою підготовкою до одного з найвагоміших християнських свят – Великодня.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з днем ангела Михайла.
Дарина Реготун
Фото: Pixabay