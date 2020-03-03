Що подарувати коханій на 8 Березня: ТОП-12 ідей

Незабаром 8 березня, а отже прийшов час активної підготовки. І скільки б його не намагалися відмінити, жінки навряд чи дозволять про себе забути.

Хочеш знати, чим здивувати кохану в Міжнародний жіночий день 2020 року? Приготуйся записувати, адже варіантів буде багато.

І ось, дорогі чоловіки, 3 головні правила, які варто враховувати при виборі подарунка:

Дізнайтеся, що вона любить. Підрахуйте свій бюджет. Головний атрибут свята – квіти. Без них нікуди.

Запам’ятайте! Чоловіки «міряються» автівками, а жінки оберемками квітів.

ТОП подарунків до 8 Березня

Спа-процедури для тіла

Яка жінка відмовиться від такої насолоди?! Ти можеш обрати коханій ніжний масаж, шоколадне обгортування або ж комплекс. Нехай вона сама обирає, з чого почати.

Квитки на концерт

Можливо, вона давно мріє сходити на концерт свого кумира і вже не раз тобі про нього говорила. І от прекрасна нагода підвернулася, щоб потішити кохану.

Парк розваг

Якщо твоя красуня любить драйв, то поведи її на картинг. І їй весело буде, і сам розважишся. Усе-таки разом цікавіше.

Фотосесія

Тут уже вибір за тобою. Можеш, для прикладу, обрати фотосесію у стилі Love Story. Прояви свою ніжність і покажи, що як не крути – поруч будеш саме ти.

Подорож

Чому б не відпочити удвох? Якщо вона любить гори – поїдьте у Карпати. Якщо море, тоді підійде класичний Єгипет. Адже в Одесу ще рано, самі знаєте. На море, звичайно, приємно дивитися, але іноді хочеться ще й похлюпатись.

Влаштуйте кіновечір

У кінотеатрах точно будуть романтичні комедії, а як ні, то і вдома можна подивитись. Головне не так, як ви звикли. Додайте у вечір трішки романтики.

Романтична вечеря

Кожна жінка хоче стати героїнею того самого фільму, де їй влаштовують вечерю при свічках. Можеш приготувати сам щось смачне або ж замовити їжу у кафе/ресторані.

Мереживна спідня білизна

Від такого подарунку твоя кохана точно буде щаслива. Але тут є один фактор, який потрібно врахувати. Купуй спідню білизну лише тоді, коли точно знаєш її розмір. Адже якщо раптом прогадаєш, то повернути у магазин комплект буде неможливо.

Прикраси

Срібло, золото, прикраси з натурального каміння чи просто те, що у її стилі. Можна обрати сережки, браслет чи каблучку. Хоча з останнім будьте обережні, раптом вона подумає, що ви їй пропозицію зібрались робити 🙂

Ласощі

Ти ж, мабуть, знаєш, яку їжу вона любить?! Вибирай улюблені цукерки або ж придбай для неї пакет гамбургерів з McDonalds 🙂

Подарунковий сертифікат

Цей варіант універсальний і рятує в такі моменти, коли не знаєш, що подарувати. Головне дізнатися, який магазин її улюблений, і там придбати подарунковий сертифікат.

Аксесуари

Тут перед тобою відкривається широкий асортимент жіночих аксесуарів. Сумка, окуляри, шовковий шарф, рюкзак, прикраси до волосся.

Ми тебе розуміємо, очі розбігаються, коли заходиш у магазин, однак чого тільки не зробиш заради коханих.

P.S Подивись на її полицю з парфумами, можливо, якийсь флакон уже закінчується.

А насправді головне – це увага. Ти можеш дарувати своїй коханій мегадорогі подарунки, але якщо поруч тебе не буде, то навряд чи вона буде щасливою. Цінуй і оберігай тих, кого так сильно любиш.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть вихідні в березні 2020 року.

Алла Гичка

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