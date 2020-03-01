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ICTV / Ранок / Привітання з Днем ангела Михайла: проза, вірші та картинки / 01.03.2020 21:10
01.03.2020 21:10
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Привітання з Днем ангела Михайла: проза, вірші та картинки


2 березня чоловіки на ім’я Михайло святкують День ангела. Ранок у Великому Місті зібрав з цієї нагоди найкращі привітання у прозі, віршах та листівки. Шукай їх нижче.

День ангела за церковним календарем Михайли святкують 78 разів на рік.

Зокрема, 24 січня, 27 лютого, 2 березня, 23 березня, 27 березня, 29 квітня, 15 травня, 3 червня, 5 червня, 28 червня, 12 липня, 16 липня, 17 липня, 25 липня, 11 серпня, 19 вересня, 3 жовтня, 13 жовтня , 14 жовтня, 15 жовтня, 21 листопада, 5 грудня, 31 грудня.

Кілька цікавих фактів про ім’я Михайло:

  • З давньоєврейської мови – богоподібний, божественний.
  • У християн Михайло – князь Великий, що стоїть за синів народу. Він Ангел милосердя за людей перед Богом, ватажок небесного воїнства в останній битві проти сил Зла.
  • Сучасний Михайло, так само як і його божествений тезка, намагається самотужки протистояти силам зла.
  • Основні риси характеру: сила волі, активність, міцне здоров’я.
  • Тотемна рослина – в’яз; тотемна тварина – тигр.

Привітання з Днем ангела Михайла у віршах

Хай же Міші життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!

***
Михайло – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем ангела!

***
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Михайло про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

Привітання з Днем ангела Михайла у прозі

Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч, і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані

***
Нехай кожна мить твого життя, Міша, буде наповнене неземним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні і близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Крокуй впевнено вперед до своїх цілей і знай, що все вийде!

***
Дорогий наш Михайло! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж мужньою людиною з невичерпною енергією, силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не пасуй перед труднощами, твоя розсудливість, жвавий розум і цілеспрямованість допоможуть вирішити будь-яку життєву проблему. Бажаємо до будь-якої справи підходити не тільки з відповідальність, а й з позитивним настроєм, і тоді у тебе все вийде.

***
Михайло, вітаємо тебе з днем іменин! У цей день хочеться побажати тобі чогось особливого, наприклад, крил за спиною, як у твого ангела! Тоді ти зможеш ще більше закривати від бід своїх рідних і зможеш в будь-яку хвилину опинитися поруч з другом, який опинився в біді! Найголовніше, щоб вони не стали для тебе важкою ношею!

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Короткі смс-привітання з Днем ангела Михайла

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***
Вітаю тебе, Міша. Нехай невідома сила завжди веде тебе по вірному шляху, нехай міцним і впевненим залишається твій внутрішній стрижень. Михайле, бажаю успішних творчих пошуків і результативної роботи в будь-якому напрямку.

***
Чудовий хлопець – Михайло, приймай скоріше привітання. Нехай фрагменти твоєму житті складаються в одну яскраву, барвисту, веселу мозаїку. Бажаю бадьорості і сил, здоров’я, любові, успіху і достатку.

***
Міша, дорогий! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю бути завжди бадьорим, мудрим і чесним по відношенню до себе самого і всіх оточуючих!

***
З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

Картинки та листівки на День ангела Михайла

привітання з днем ангела михайла

***

привітання з днем ангела михайла

***

привітання з днем ангела михайла

***

привітання з днем ангела михайла

Тепер ти знаєш, як привітати з Днем ангела Михайла. Зберігай привітання та надсилай власнику цього імені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків.

Фото: Unsplash.com

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Теги: день ангела, день народження
01.03.2020 21:10



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