Масляна 2020: найкращі несолодкі начинки для млинців

Млинці на Масляну – ТОП найсмачніших солоних начинок для млинців.

Масляна – дуже смачне свято, яке неможливо уявити без млинців – круглих і рум’яних, наче весняне сонце! Саме вони є символом та головною стравою цього свята.

Ранок у Великому Місті вирішив поділитися з тобою найсмачнішими рецептами солоних начинок для млинців. Упевнені – тобі сподобається! 🙂

Начинка для млинців солона – з червоною рибою

200 грамів слабосоленої сьомги

100 грамів плавленого сиру

Свіжий або заморожений кріп

1 свіжий огірок

Наріж рибу і огірок довгими тонкими пластинками.

Змасти млинчики сиром, посип нарізаним кропом.

Зверху розклади огірок і сьомгу, зверни кожен млинчик у трубочку та розріж на дві частини.

З печінкою

300 грамів курячої печінки

1 морквина

1 цибулина

Олія, вершкове масло, сіль, перець

Наріж печінку соломкою. Морку натріть, цибулину поріж півкільцями. Злегка обсмаж овочі на олії та переклади їх на тарілку.

Окремо обсмаж печінку до утворення рум’яної скоринки. Перед тим, як знімати печінку зі сковорідки, посоли і поперчи за смаком.

Змішай печінку та овочі, додай 15 грамів вершкового масла та подрібни за допомогою м’ясорубки або блендера. Начинка для млинців солона – готова! 🙂

З броколі і сирним соусом

150 грамів броколі;

75 грамів твердого сиру

150 мл нежирних вершків;

Сіль, спеції за смаком

Нагрій вершки, додай у них натертий сир. Посоли за смаком. Постійно помішуючи, вари до загустіння. Після цього – зніми з вогню. Соус готовий.

Броколі відвари 2-3 хвилини в підсоленому окропі. Відкинь на дуршлаг і одразу ж промий холодною водою.

Це потрібно, аби овоч не втратив свій красивий зелений колір. Після цього – дрібно поріж броколі, виклади на млинці і залий соусом.

Зверни млинці в трубочку. Якщо соус залишився – можна полити млинці зверху або просто подати у соусниці.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Масляну.

Аліна Литвиненко

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