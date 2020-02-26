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ICTV / Ранок / Масляна 2020: найкращі несолодкі начинки для млинців / 26.02.2020 14:36
26.02.2020 14:36
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Масляна 2020: найкращі несолодкі начинки для млинців


Млинці на Масляну – ТОП найсмачніших солоних начинок для млинців.

Масляна – дуже смачне свято, яке неможливо уявити без млинців – круглих і рум’яних, наче весняне сонце! Саме вони є символом та головною стравою цього свята.

Ранок у Великому Місті вирішив поділитися з тобою найсмачнішими рецептами солоних начинок для млинців. Упевнені – тобі сподобається! 🙂

 Начинка для млинців солона з червоною рибою

блинчики с красной рыбой

  • 200 грамів слабосоленої сьомги
  • 100 грамів плавленого сиру
  • Свіжий або заморожений кріп
  • 1 свіжий огірок

Наріж рибу і огірок довгими тонкими пластинками.

Змасти млинчики сиром, посип нарізаним кропом.

Зверху розклади огірок і сьомгу, зверни кожен млинчик у трубочку та розріж на дві частини.

З печінкою

млинці з печінкою

  • 300 грамів курячої печінки
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • Олія, вершкове масло, сіль, перець

Наріж печінку соломкою. Морку натріть, цибулину поріж півкільцями. Злегка обсмаж овочі на олії та переклади їх на тарілку.

Також по темі: Масляна 2020: найкращі солодкі начинки для млинців Де відсвяткувати Масляну 2020 у Києві: ТОП-5 місць Рецепт суперсмачних млинців на Масляну

Окремо обсмаж печінку до утворення рум’яної скоринки. Перед тим, як знімати печінку зі сковорідки, посоли і поперчи за смаком.

Змішай печінку та овочі, додай 15 грамів вершкового масла та подрібни за допомогою м’ясорубки або блендера. Начинка для млинців солона – готова! 🙂

З броколі і сирним соусом

млинці з брокколі фото

  • 150 грамів броколі;
  • 75 грамів твердого сиру
  • 150 мл нежирних вершків;
  • Сіль, спеції за смаком

Нагрій вершки, додай у них натертий сир. Посоли за смаком. Постійно помішуючи, вари до загустіння. Після цього – зніми з вогню. Соус готовий.

Броколі відвари 2-3 хвилини в підсоленому окропі. Відкинь на дуршлаг і одразу ж промий холодною водою.

Це потрібно, аби овоч не втратив свій красивий зелений колір. Після цього – дрібно поріж броколі, виклади на млинці і залий соусом.

Зверни млинці в трубочку. Якщо соус залишився – можна полити млинці зверху або просто подати у соусниці.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Масляну.

Аліна Литвиненко

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Теги: Масляна, млинці, рецепти
26.02.2020 14:36



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