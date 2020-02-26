Масляна 2020: найкращі несолодкі начинки для млинців

Млинці на Масляну – ТОП найсмачніших солоних начинок для млинців.
Масляна – дуже смачне свято, яке неможливо уявити без млинців – круглих і рум’яних, наче весняне сонце! Саме вони є символом та головною стравою цього свята.
Ранок у Великому Місті вирішив поділитися з тобою найсмачнішими рецептами солоних начинок для млинців. Упевнені – тобі сподобається! 🙂
Начинка для млинців солона – з червоною рибою
- 200 грамів слабосоленої сьомги
- 100 грамів плавленого сиру
- Свіжий або заморожений кріп
- 1 свіжий огірок
Наріж рибу і огірок довгими тонкими пластинками.
Змасти млинчики сиром, посип нарізаним кропом.
Зверху розклади огірок і сьомгу, зверни кожен млинчик у трубочку та розріж на дві частини.
З печінкою
- 300 грамів курячої печінки
- 1 морквина
- 1 цибулина
- Олія, вершкове масло, сіль, перець
Наріж печінку соломкою. Морку натріть, цибулину поріж півкільцями. Злегка обсмаж овочі на олії та переклади їх на тарілку.Також по темі: Масляна 2020: найкращі солодкі начинки для млинців Де відсвяткувати Масляну 2020 у Києві: ТОП-5 місць Рецепт суперсмачних млинців на Масляну
Окремо обсмаж печінку до утворення рум’яної скоринки. Перед тим, як знімати печінку зі сковорідки, посоли і поперчи за смаком.
Змішай печінку та овочі, додай 15 грамів вершкового масла та подрібни за допомогою м’ясорубки або блендера. Начинка для млинців солона – готова! 🙂
З броколі і сирним соусом
- 150 грамів броколі;
- 75 грамів твердого сиру
- 150 мл нежирних вершків;
- Сіль, спеції за смаком
Нагрій вершки, додай у них натертий сир. Посоли за смаком. Постійно помішуючи, вари до загустіння. Після цього – зніми з вогню. Соус готовий.
Броколі відвари 2-3 хвилини в підсоленому окропі. Відкинь на дуршлаг і одразу ж промий холодною водою.
Це потрібно, аби овоч не втратив свій красивий зелений колір. Після цього – дрібно поріж броколі, виклади на млинці і залий соусом.
Зверни млинці в трубочку. Якщо соус залишився – можна полити млинці зверху або просто подати у соусниці.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Масляну.
Аліна Литвиненко