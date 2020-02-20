Як зрозуміти, що завагітніла – перші ознаки

Зазвичай, жінки думають, що перші ознаки вагітності вони відчують відразу. Проте часто помиляються. І саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал.

Перші ознаки вагітності

Відсутня менструація. Якщо ти ведеш активне статеве життя, тоді саме це може стати першим дзвіночком.

Груди стали чутливими. Серед ознак є й збільшення розміру молочних залоз і потемніння сосків.

Відчуття постійної перевтоми. Коли жінка вагітніє, у неї відбуваються гормональні зміни, через що хочеться постійно спати. Це відбувається лише в першому триместрі вагітності, у другому буде навпаки – прилив енергії.

Перепади в настрої. Справа в тому, що під час вагітності у крові жінки виділяється більше естрогену та поргестерону.

Нудота. Зазвичай вона проявляється з 2 по 8 тиждень вагітності. Хоча бувають випадки, коли нудота відсутня.

Частішає сечовипускання. Ця ознака проявляється в першому триместрі вагітності. Усе через те, що матка збільшується і починає тиснути на сечовий міхур.

Змінюється апетит, смакові та нюхові відчуття. А це означає, що твоя улюблена страва може більше не приносити тобі задоволення.

Тепер ти знаєш перші ознаки вагітності. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

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