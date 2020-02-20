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ICTV / Ранок / Де відсвяткувати Масляну 2020 у Києві: ТОП-5 місць / 20.02.2020 19:20
20.02.2020 19:20
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Де відсвяткувати Масляну 2020 у Києві: ТОП-5 місць


Наближається Масляна 2020, а отже прийшов час шукати місце, де відсвяткувати її у Києві. Ранок у Великому Місті відшукав для тебе привабливі місця. Читай і зберігай.

Масляна починається 24 лютого і закінчується 1 березня.

Де відсвяткувати Масляну у Києві

ВДНГ

Щороку на ВДНГ святкують Масляну. Цьогорічне свято планують зробити ще кращим. Святкування відбудеться 29 лютого та 1 березня.

Там буде представлений вуличний фудкорд, де пригощатимуть млинцями з різними  начинками, перетягування канату, бої на мішках, майстер-класи з кування підков, змагання зі стрільби в тирі, палитимуть солом’яне опудало.

Також відвідувачі зможуть відпочити на концерті за участі українських зірок.

Місце: ВДНГ

Адреса: вулиця Академіка Глушкова, 1

Вартість входу: безкоштовно

Коли: 29 лютого та 1 березня

Музей Пирогово

У Національному музеї народної архітектури та побуту України гостей чекатимуть: смачна їжа, народні гуляння, традиційна ярмарка.

Масляна 2020 – це чудова нагода, щоб виїхати на свіже повітря та повеселитися у незвичайному середовищі.

Місце: музей Пирогово

Адреса: вулиця Академіка Тронька

Вартість входу: для дорослих 50; підліткам, студентам, пенсіонерам – 30 грн; дітям до 7 років безкоштовно.

Коли: 29 лютого та 1 березня

Початок: о 12.00

млинці фото

Мамаєва Слобода

У козацькому селищі Мамаєва Слобода планують відтворити святкування, як у 1850 році писав український етнограф Микола Маркевич у газеті «Петербуржские ведомости».

На вулиці варитимуть вареники, козаки їздитимуть верхи на конях, відбуватимуться народні гуляння. Атмосфера у Мамаєвій Слободі дозволить тобі поринути у те, що давно було забуте.

Місце: Мамаєва Слобода

Адреса: вулиця Михайла Донця, 2

Вартість входу: для дорослих 120 грн; школярам, студентам, пенсіонерам – 100 грн.; дошкільнятам, інвалідам І та ІІ груп, ветеранам АТО, солдатам і сержантам строковикам – безкоштовно

Коли: 29 лютого та 1 березня

Початок: о 12.00

Масляна у Феофанії

Святкування Масляної відбуватиметься і у парку Феофанія під відкритим небом.

У програму свята входять: перетягування канату, бої на мішках, концерт за участю народних колективів, танці навколо багаття.

Окрім розваг для дорослих, організатори свята підготували анімаційну програму для малечі та майстер-класи.

Місце: парк Феофанія

Адреса: вул. Академіка Лєбєдєва, 32

Вартість входу: для дорослих 30 гри.; дітям до 16 років – 10 грн.

Коли: 29 лютого та 1 березня

млинці фото

Долина страусів

Якщо маєш можливість поїхати за місто, тоді рекомендуємо тобі відсвяткувати Масляну 2020 на найбільшій в Україні страусиній фермі «Долина страусів».

Організатори обіцяють гостям костюмоване свято, розіграші, танці, хороводи, конкурси, проведення народних обрядів, атракціон для бешкетників, стрибки через багаття, вогняне шоу, спалення солом’яної ляльки.

Також у вартість квитка входять екскурсії по страусиній фермі, які розпочинатимуться о 13 та 14.30 годині.

Представлена на святі їжа – оплачується окремо.

Місце: Долина страусів

Адреса: вулиця Підлісна, Ясногородка, Київська область

Вартість входу: для дорослих 150 грн., для дітей 100 грн.

Коли: 29 лютого та 1 березня

Початок: о 12 – 12.30.

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Тепер ти знаєш, де відсвяткувати Масляну в Києві. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити час.

Алла Гичка

Фото: Unsplash

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Теги: Алла Гичка, Київ, Масляна
20.02.2020 19:20



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