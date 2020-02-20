Де відсвяткувати Масляну 2020 у Києві: ТОП-5 місць

Наближається Масляна 2020, а отже прийшов час шукати місце, де відсвяткувати її у Києві. Ранок у Великому Місті відшукав для тебе привабливі місця. Читай і зберігай.
Масляна починається 24 лютого і закінчується 1 березня.
Де відсвяткувати Масляну у Києві
ВДНГ
Щороку на ВДНГ святкують Масляну. Цьогорічне свято планують зробити ще кращим. Святкування відбудеться 29 лютого та 1 березня.
Там буде представлений вуличний фудкорд, де пригощатимуть млинцями з різними начинками, перетягування канату, бої на мішках, майстер-класи з кування підков, змагання зі стрільби в тирі, палитимуть солом’яне опудало.
Також відвідувачі зможуть відпочити на концерті за участі українських зірок.
Місце: ВДНГ
Адреса: вулиця Академіка Глушкова, 1
Вартість входу: безкоштовно
Коли: 29 лютого та 1 березня
Музей Пирогово
У Національному музеї народної архітектури та побуту України гостей чекатимуть: смачна їжа, народні гуляння, традиційна ярмарка.
Масляна 2020 – це чудова нагода, щоб виїхати на свіже повітря та повеселитися у незвичайному середовищі.
Місце: музей Пирогово
Адреса: вулиця Академіка Тронька
Вартість входу: для дорослих 50; підліткам, студентам, пенсіонерам – 30 грн; дітям до 7 років безкоштовно.
Коли: 29 лютого та 1 березня
Початок: о 12.00
Мамаєва Слобода
У козацькому селищі Мамаєва Слобода планують відтворити святкування, як у 1850 році писав український етнограф Микола Маркевич у газеті «Петербуржские ведомости».
На вулиці варитимуть вареники, козаки їздитимуть верхи на конях, відбуватимуться народні гуляння. Атмосфера у Мамаєвій Слободі дозволить тобі поринути у те, що давно було забуте.
Місце: Мамаєва Слобода
Адреса: вулиця Михайла Донця, 2
Вартість входу: для дорослих 120 грн; школярам, студентам, пенсіонерам – 100 грн.; дошкільнятам, інвалідам І та ІІ груп, ветеранам АТО, солдатам і сержантам строковикам – безкоштовно
Коли: 29 лютого та 1 березня
Початок: о 12.00
Масляна у Феофанії
Святкування Масляної відбуватиметься і у парку Феофанія під відкритим небом.
У програму свята входять: перетягування канату, бої на мішках, концерт за участю народних колективів, танці навколо багаття.
Окрім розваг для дорослих, організатори свята підготували анімаційну програму для малечі та майстер-класи.
Місце: парк Феофанія
Адреса: вул. Академіка Лєбєдєва, 32
Вартість входу: для дорослих 30 гри.; дітям до 16 років – 10 грн.
Коли: 29 лютого та 1 березня
Долина страусів
Якщо маєш можливість поїхати за місто, тоді рекомендуємо тобі відсвяткувати Масляну 2020 на найбільшій в Україні страусиній фермі «Долина страусів».
Організатори обіцяють гостям костюмоване свято, розіграші, танці, хороводи, конкурси, проведення народних обрядів, атракціон для бешкетників, стрибки через багаття, вогняне шоу, спалення солом’яної ляльки.
Також у вартість квитка входять екскурсії по страусиній фермі, які розпочинатимуться о 13 та 14.30 годині.
Представлена на святі їжа – оплачується окремо.
Місце: Долина страусів
Адреса: вулиця Підлісна, Ясногородка, Київська область
Вартість входу: для дорослих 150 грн., для дітей 100 грн.
Коли: 29 лютого та 1 березня
Початок: о 12 – 12.30.Також по темі: Рецепт суперсмачних млинців на Масляну Де святкувати День народження в Києві: оригінальні ідеї Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки
Тепер ти знаєш, де відсвяткувати Масляну в Києві. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити час.
Алла Гичка
Фото: Unsplash